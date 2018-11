180 horas sin agua y contando; Pipas hacen negocio; Gobierno mudo

Aunque durante la madrugada de este lunes comenzó a llegar agua al tanque de Toluca, conectado al Sistema Cutzamala, distintas colonias reportan que hasta esta mañana no han recibido el servicio, por lo que acumulan más de 180 horas enfrentando el desabasto, hecho que aprovechan quienes venden pipas con agua para ir a la alza con el precio.

A decir de la Comisión del Agua del Estado de México, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) notificó el arranque del protocolo de apertura del Sistema Cutzamala a las 18:45 horas de ayer martes, y a las 22:30 horas aproximadamente, inició el bombeo, con lo que el agua potable comenzó a fluir por las líneas de conducción hacia el tanque de Toluca.

La CAEM prevé que, si la maniobra de la Conagua se mantiene conforme a lo programado, en las próximas horas el agua potable llegará paulatinamente al resto de los municipios afectados por el corte, Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Tultitlán, Coacalco, Nezahualcóyotl y Tecámac.

Sin embargo, el municipio más cercano a la Planta Potabilizadora Los Berros, no se ha restablecido el servicio, pues hay colonias como La Mora, Centro, Santa Clara, Santiago Miltepec, Niños Héroes Pensiones, entre otras, que no han recibido agua o lo la reciben con baja presión; por lo que incluso en escuelas se está pidiendo que los alumnos lleven garrafones de agua para, al menos, asegurar el funcionamiento de los baños.

Ante esto, los afectados hacen un exhorto a las autoridades para que se aclare la situación, ya que no pueden vivir ni operar escuelas y oficinas en estas condiciones.

En lo que respecta a las pipas, se denunció que siguen aumentando los precios, pues por llenar un tinaco hasta este martes cobraban 150 pesos, mientras que la mañana del miércoles la escasez del recurso motivó a los operadores de las pipas a cobrar 250 pesos más propina para los trabajadores, aunque la situación no ha sido denunciada ante la Procuraduría Federal del Consumidor.