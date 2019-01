A calificar la última Cuenta de Eruviel

¿Cuál sería la moneda de canje de Morena para que el PRI aceptara regresar a los diputados la facultad de calificar las cuentas públicas? Cierto, los priistas no habrían podido revertir la decisión de la mayoría, pero hasta unas horas antes el tricolor otorgaba al OSFEM todo el respaldo para realizar la tarea por su capacidad técnica. Aún está pendiente de calificarse la última cuenta del exgobernador Eruviel Ávila, pero se pensaría que hay mayor interés en proteger las del mandatario en funciones. Y el actual titular del OSFEM aún responde a utilidades tricolores, pues fue designado en el cargo y se ha mantenido en él con el apoyo de esa fuerza política.

A Toluca han llegado 120 pipas cargadas con 60 mil litros de combustible cada una, mismas que fueron convenidas con PEMEX directamente desde el ayuntamiento, lo que ha alcanzado para apenas llenarle el tanque una vez a 180 mil vehículos, el problema es que no es, no fue y no será suficiente, toda vez que desde otros municipios se acercan para poder tener gasolina y continuar sus vidas. El buscar una estación de servicio en operación y esperar horas por unos litros de Magna o Premium, comienza a normalizarse, pero también el mutis en el que entraron los ayuntamientos de las otras 13 demarcaciones afectadas con el desabasto, pese a que sí les ha pegado al grado que han tenido que hacer intermitentes los servicios públicos, por ejemplo, el de limpia.