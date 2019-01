A dos días de iniciado estiaje, 14 hectáreas perdidas en incendios forestales

A dos días de que comenzara la temporada de estiaje, 14 hectáreas se han incendiado en Jilotzingo, Isidro Fabela y Nicolás Romero, por lo que el Estado de México se mantiene como líder nacional en materia de incendios forestales.

Tan solo el año pasado se reportaron mil 380 incendios que afectaron 7 mil 811 hectáreas en estas localidades, por lo que se aumentaron a más de 800 kilómetros de brechas cortafuego que no son sino una práctica en donde se realiza una franja entre el material combustible para aislar el fuego en las zonas en donde se ha presentado mayor número de incendios.

A decir del director general de Probosque, Edgar Conzuelo Contreras, son Villa del Carbón, Nicolás Romero, Acambay, Ixtapaluca, Amecameca, Ocuilan, Coatepec Harinas, Temascaltepec, Texcaltitlán, Valle de Bravo, Donato y Villa de Allende, los municipios que por su densidad forestal están más expuestos a estos siniestros.

Para prevenir y sofocar incendios, más de 2 mil 900 combatientes se sumaron este año, 300 directamente con PROBOSQUE, quienes tienen un tiempo de respuesta que oscila entre los siete y 45 minutos, una vez que se reciben los primeros reportes de un incendio. “Del total de incendios forestales, solo el 1 por ciento del arbolado en el estado fue afectado, lo que si bien es bajo, es un daño complicado al ecosistema, no solo por la muerte de los árboles, sino porque se despide carbono lo que contribuye para que se acelere el cambio climático”.

Son las fogatas que no se apagan y las colillas de cigarro arrojadas por la ventanilla del auto en las carreteras las principales causas de estos siniestros que en el 100 por ciento de los casos son provocados por el hombre.