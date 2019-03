A Toluca no se le da predicar con el ejemplo

Reza el dicho: “el buen juez… por su casa empieza”. Sin embargo, para el ayuntamiento de Toluca no aplica, pues a pesar de haberse engalanado siendo el segundo municipio del país en aprobar por Cabildo medidas para desincentivar el uso del plástico y el unicel en establecimientos comerciales, llenó de vinilonas las vallas que demarcan los escenarios de Festiva, olvidándose de su compromiso con el medio ambiente.

El pulpo camionero amaga de nuevo, va a subir el pasaje a 14 pesos con o sin aprobación del gobierno estatal, aunque no sería la primera vez. Hace dos años lo hicieron por sus tentáculos, y en esta ocasión, el escenario es el mismo. La mano dura del gobierno hace falta, pues a los transportistas se les olvida que es un servicio concesionado, no son parte del sector privado y no pueden decir que aquí “solo sus chicharrones truenan”.