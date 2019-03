Aborto seguro dará igualdad a las mujeres: CODHEM

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) se pronunció a favor de la vida y de la no criminalización de la mujer en el tema del aborto, pues aseguró que se ha convertido en un tema de salud pública.

“La interrupción legal del embarazo es necesaria en una democracia moderna que se precie de no discriminar a las mujeres”, señaló en el ombusperson mexiquense, Jorge Olvera García, además de que destacó que la legalización solucionará esta problemática.

Olvera indicó que la Comisión está a favor de la vida, pero una vida con igualdad, conciencia y justicia; no una vida donde quienes tienen posibilidades económicas realizan este tipo de procedimientos en servicios médicos de calidad y con seguridad, mientras que las mujeres que no pueden acceder a servicios de salud de este tipo enfrentan el riesgo de ir a prisión o de perder la vida.

Recalcó que se trata de estar a favor de la despenalización de la interrupción legal del embarazo realizada conforme a los respectivos protocolos de igualdad, libertad, seguridad y dignidad de las mujeres.

De acuerdo con la CODHEM, estudios del Instituto Guttmacher y la Universidad de Massachusetts, en México la mortalidad materna por abortos inseguros alcanza entre el 8 y el 11 por ciento. Situación que no puede ignorarse, pues los abortos clandestinos, son realizados en condiciones insalubres y no profesionales que terminan en la defunción de la mujer.

Cabe destacar qué de acuerdo con datos del gobierno de la Ciudad de México, de las 205 mil 580 pacientes atendidas en servicios de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), de abril de 2007 a diciembre de 2018, 53 mil 992 usuarias eran originarias del Estado de México, más de la cuarta parte del total, ya que el territorio mexiquense continúa manteniendo este procedimiento en la ilegalidad para la mayoría de los casos, lo que pone en riesgo a las mujeres.