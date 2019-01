Acampan cientos en gasolineras para conseguir combustible

La fiebre por conseguir gasolina a cualquier costo ha llevado a cientos de personas a acampar en las estaciones de servicio tratando de asegurar un lugar en cuanto comiencen a despachar los combustibles, esto a diez días de que comenzara el desabasto, aunque las afectaciones más crudas apenas llevan una semana perjudicando a la población de 14 municipios del Valle de Toluca.

Erick Ortiz se quedó varado durante dos noches y tres días frente a una gasolinera ubicada en Vialidad Metepec, debido a que su auto ya no arrancó, por lo que espera pacientemente a que una pipa de gasolina llegue a la estación para poder retomar su vida.

Pese a las situaciones adversas, comentó que ha sido más llevadera debido al sentido de comunidad que se ha creado entre los que esperan.

“Pues mira, entre la gente nos estamos cuidando, entre la gente nos estamos cuidando desde lugares y pues cuidándonos unos a otros, no ha pasado nada, la verdad, está todo tranquilo, pero pues sí en la noche está, las temperaturas están bajas,, está bueno el frío”

La situación continúa en el Valle de Toluca pese a que el gobernador anunció la noche del miércoles que se había llegado a un acuerdo con PEMEX para abastacer diariamente con 19 mil barriles de gasolina a la zona, sin embargo, esto no ha sucedido y de acuerdo con estimaciones de la Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes (ADIGAL), solo resolvería 55 por ciento del abasto.

“Pues nada, no sé, no he ido a trabajar, no he podido mover el coche, nada, aquí parados y lo que ellos dicen es que no saben, que si hay una pipa pero que la logística de Pemex, prácticamente no hay logística, nos dicen que hay una programada pero los dicen que a la 1, y a las 1 dicen que a las 3, y a las 3 dicen que a las 7, a las 7 dicen que en la madrugada y así se nos fueron dos días ya”, Adriana Hinojosa.

Para apoyar al orden y evitar que ciudadanos se aprovechen y se metan en la fila, los que llevan en las estaciones comenzaron a repartir papelitos, numerar los bidones; pero también evitan afectar vialidades y negocios, ya que , aseguran, las autoridades viales los han dejado a su suerte.

Hasta el momento no se tiene un horizonte de ir o para que se restablezca la distribución por parte de PEMEX, por lo que quienes han sufrido la espera, recomiendan que se llegue a las estaciones de servicio con paciencia y tiempo para enfrentar un promedio de espera de cuatro horas.



Eleazar Barajas