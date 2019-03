Acusa PRD falta de voluntad de Morena para dictaminar temas controversiales

El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) urgió, a través de un posicionamiento ante el pleno, a dictaminar su iniciativa de matrimonios igualitarios, pues acusa falta de voluntad política de Morena para desahogar el tema.



En respuesta, morenistas y petistas aseguran que los integrantes de la otrora coalición Juntos Haremos Historia están en favor de reconocer las uniones civiles entre personas del mismo sexo, adelantaron que en breve también promoverán una iniciativa en ese sentido, e indicaron al sol azteca que, en todo caso, debiera concentrarse en cabildear su propuesta con Acción Nacional (PAN), pues es a los diputados albicelestes a quienes debe convencer.



La perredista Araceli Casasola recordó que el 27 de septiembre de 2018 ingresó una propuesta de reforma al Código Civil estatal, que fue turnada a las comisiones de Gobernación y Procuración de Justicia; el 7 de febrero, dijo, hubo una reunión de comisiones y se acordó discutirla posteriormente, pero algunos diputados de Morena, señaló, dicen que el matrimonio debe ser entre un hombre y mujer, otros que no va con sus principios y moral.



“Fuimos convocados a sesión el martes 12 de febrero de 2018, pero me hicieron el vacío: de 24 integrantes, solo estuvimos siete presentes, para no dictaminar la iniciativa. Al no reunir el quórum se suspendió la reunión, sin nueva fecha para dictamen. Entiendo que son conservadores, pero no podemos estar bajo el yugo de la religión y los prejuicios, somos un estado laico”, dijo.



Hace unos días, recordó, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el articulado del Código Penal de Nuevo León porque impide los matrimonios entre personas del mismo sexo.



Por tanto, la legisladora convocó a la mayoría parlamentaria a dejar de lado los falsos prejuicios para legislar con igualdad y sin discriminación.



“No hay voluntad política… como dice Einstein, es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”, concluyó.



El morenista Gerardo Ulloa rechazó que Morena rehuya al debate de este tema, y anticipó que en conjunto con el Partido del Trabajo (PT), Encuentro Social (PES) y los diputados independientes presentará, en breve, también una iniciativa sobre el tema.



Omar Ortega, coordinador del PRD, aseguró que el 12 de febrero la propuesta ya se iba a dictaminar, en cualquier sentido, pero por la ausencia de Morena, los independientes y algunos del PT no se desahogó.



“No se dictaminó porque Morena y sus aliados están en desacuerdo… citen, dictaminen, ya no engañen a los mexiquenses, ya acabó la elección, estamos viendo temas impopulares, a la mejor no los compartimos, pero somos demócratas, podremos estar o no de acuerdo, pero debemos dictaminar; nosotros no somos mayoría… subimos a la plenaria porque no hay respuesta después de un mes; estamos listos para el debate y la conciliación, pero hay oídos sordos”, señaló.



Acusó que Morena parece estar más interesada en que se diga que se aprobó su propuesta. “Basta ya de consultas, foros, preguntas. Hace más de una década el tema está en la mesa; ya lo dijo la UAEMex, la Codhem, las ONG, la SCJN ¿Qué más quieren?, ¿adosar el nombre de otros diputados, una coma, un acento más, un adjetivo calificativo diferente, una definición más rimbombante?”, cuestionó.



Lo morenista Beatriz García Villegas recordó que en esa sesión del 12 de febrero ella estuvo presente y apoyó la iniciativa perredista con todo y adopción porque los derechos no se negocian. “No se trata de jalar reflectores; no hay ciudadanos de primera ni de segunda, no estamos haciendo leyes por moral, sino para resguardar derechos”, dijo.



El petista Armando Bautista llamó al PRD a cabildear, en todo caso, con “su aliado” el PAN –fuerza política que no está de acuerdo con que las uniones entre personas del mismo sexo se llamen “matrimonios”-, pues Juntos Haremos Historia respalda la figura y está haciendo un esfuerzo por llegar al consenso, mientras “otros parece que solo quieren chocar y ganar un debate que no existe”.



El morenista Tanech Sánchez aclaró que sobre la iniciativa no hay un dictamen y ni siquiera un predictamen, como asegura el PRD; dijo que es un derecho de los diputados presentar cuantas iniciativas consideren convenientes sobre el mismo tema para fortalecer la propuesta.

Veneranda Mendoza Herrera