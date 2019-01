Ahorrar combustible en UAEM para sortear desabasto en país

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Alfredo Barrera Baca, informó que están desarrollando un plan de ahorro de combustible en sus vehículos oficiales en busca de sortear el desabasto de gasolina que se vive en la República.

Al dar cuenta de que por el momento no han tenido afectaciones en sus actividades, ni ausentismo de profesores o alumnos, el rector reconoció que están desarrollando un abasto racional de sus unidades pero, advierte, no podrán mantener esta tendencia por mucho tiempo por lo que urge que se recupere la normalidad para no repercutir en sus actividades principalmente el transporte de los estudiantes.

Sin embargo, acotó que respaldan el plan de acción del gobierno federal contra el robo de combustible.

“La universidad está consciente de estas medidas, todos en algún momento nos hemos pronunciado por combatir la corrupción, combatir la impunidad ,y si esta medida en contra del delito del robo de combustible es necesaria que se dé esta racionalidad del combustible, hay que guardar la serenidad la paciencia y hacer el uso más óptimo del escaso combustible que tengamos”, expresó.

Destacó que la secretaría de Administración está diseñando las medidas para hacer un uso eficiente del combustible con el que cuentan, dentro de las actividades que tienen en puerta.

El rector Barrera Baca hizo un llamado a que los estudiantes apuesten por el transporte público, la bicicleta, o caminar sin tienen la posibilidad.

“Les hemos dado 10 medidas a los estudiantes muy prácticas desde revisar la presión de aire de las llantas, la carburación del motor, la velocidad con que hacemos los traslado, que a todos nos beneficien y que es con lo que ahora todos podemos aportar”, finalizó.