Al frente, espacios para relanzar proyecto Del Mazo

Se quiera que no, Alfredo Del Mazo reconoció que recibió de la administración anterior, la eruvielista, un sector salud con dotación de medicamentos solo al 25 por ciento, y asegura que ya está al 85. De nada servirá ello, si no se fincan responsabilidades contra los autores de tal desfalco y no se establecen candados para evitar que el personal de los hospitales públicos incurra en “robo hormiga” de las medicinas que venden por fuera, en detrimento de derechohabientes y beneficiarios. Por cierto, en el ISSEMyM las condiciones son similares en materia de desabasto, desde mucho antes de la reforma; de hecho, ni siquiera cirugías se están programando, pero desde meses atrás, cuando se supone que aún los recursos de las cuotas alcanzaban. Si se permiten aún esas “fugas”, el recurso público siempre será insuficiente, por más que se eleven las aportaciones.