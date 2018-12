Alcalde de Morena impidió rendir protesta a regidores de…¡Morena!

Luis Maya, alcalde electo de Almoloya de Juárez, quien fue postulado por Morena, impidió la toma de protesta a cuatro regidores de su cabildo: tres de su filiación y un petista.

Por esta razón, diputados del Partido del Trabajo (PT) y de Morena demandaron la intervención de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México.

Desde la tribuna parlamentaria, el petista Luis Antonio Guadarrama acusó que este 17 de diciembre, en el marco de la toma oficial de protesta al cabildo que entrará en funciones el primero de enero próximo, Maya Doro ordenó no permitir el acceso a cuatro regidores electos.

En el intento de ingresar al recinto, en que estuvo presente un representante del gobernador Alfredo del Mazo, dijo, incluso un regidor fue golpeado por la policía.

“No podemos permitir estos actos de autoritarismo, vengan de quien vengan, sean de quien sean. No podemos dejar pasar este hecho, porque de otra manera esperaremos un gobierno antidemocrático, autoritario, represor. Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie”, expuso.

Con esta actitud, señaló, Luis Maya Doro infringe el artículo 18 de la Ley Orgánica Municipal que da derecho a la toma de protesta a los miembros de los cabildos entrantes.

El alcalde electo, recordó, no convocó a estos regidores a la toma de protesta; ellos trataron de dialogar con él, sin lograrlo. “La semana pasada, el miércoles, lo denunciaron por escrito ante la Contraloría del Poder Legislativo” e informaron a la Jucopo del hecho.

“Debemos tomar cartas en el asunto. Solicito de manera respetuosa que la Jucopo, a través de la Contraloría del Poder Legislativo, haga sus funciones y mande traer al presidente electo para que cumpla con la ley”, planteó.

Los regidores aún pueden ser protestados en los primeros tres días de la nueva administración, pero el diputado advirtió sobre la posibilidad de que se repita la ilegalidad.

Guadarrama Sánchez recordó que Luis Maya ya fue alcalde de la demarcación en los 90, entonces candidateado por el PRI; después fue diputado local por el PT, luego de un año en ese cargo se pasó al PAN, también transitó por el PRD. En 2009 fue candidato a alcalde por el blanquiazul y sacó 3 mil votos. Este año, el efecto López Obrador lo llevó a la alcaldía.

El petista aseguró que en la demarcación es del dominio popular la versión de que Luis Maya Doro acordó con el actual alcalde, el priista Adolfo Solís -a quien los vecinos conocen como El Chiquillo-, hacer perder al candidato tricolor a la presidencia municipal, Edgar Tinoco, a cambio de quedarse con la mitad de la administración.

También indicó que sobre la familia Solís Gómez pesan diversos señalamientos de presunta corrupción, por lo que demandó se les practiquen auditorías. Son, afirmó, -posiblemente con apoyo de prestanombres- dueños de varias propiedades, entre ellas un rancho, hotel, gasolinera y centro comercial.

Por su parte, la morenista Beatriz García señaló que Luis Maya hizo gala de autoritarismo al no permitir la protesta de los regidores, generando un enfrentamiento en el que intervinieron granaderos.

“La toma de protesta debió ser pacífica y respetuosa de la voluntad popular. En Morena reprobamos de manera enérgica los hechos ocurridos, siempre estaremos en contra de la violencia en cualquiera de sus formas. Lamentamos que no se entienda la indicación de los ciudadanos en las urnas, el respeto a las elecciones, los resultados y, por consecuencia, de los espacios ganados, lo que debe ser atendido por todas las autoridades”, destacó.

García Villegas indicó que este hecho no sienta un buen precedente para el inicio de una administración plural y tolerante, además de representar un problema de legitimidad y una deuda moral con los miembros del cabildo.

Expuso que la organización del evento posiblemente fue responsabilidad de la administración actual, pero enfatizó que los espacios de los cuatro ediles fueron ganados en las urnas por las siglas de Morena, y alertó: “No somos ni seremos tapaderas, menos cómplices de nadie. Esperamos se aclaren los sucesos. Es indispensable saber quién impidió el paso de los regidores, quién ordenó el uso de la fuerza pública y quiénes eran responsables de la logística”, dijo.

Su correligionario Gabriel Gutiérrez destacó que el asunto no es menor, e indicó que la Legislatura local no puede tolerar actitudes de “Pinochet chiquito”. “No lo avalamos, sea de la extracción que sea… la Legislatura no puede dejar pasar asuntos como éste”, destacó.

La también morenista Berenice Medrano propuso la comparecencia de Maya Doro ante el pleno “porque no podemos permitir que personas que brincan de partido en partido manchen el nombre de Morena. Y que les quede claro a los 125 municipios: estamos atentos a sus actitudes y no seremos tapaderas de nadie”.

Veneranda Mendoza Herrera