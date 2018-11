Aleatica, la multimillonaria piedra en el zapato del Ejecutivo

Muy nervioso contestó el secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque Lira, los cuestionamientos sobre un adeudo con la empresa Aleatica -antes OHL- que rebasa los 98 mil millones de pesos, dice que no existe tal, pero hay un detalle: puede que la empresa manipule información al registrar en sus estados financieros, al 31 de diciembre de 2017, una supuesta inversión pendiente de recuperar en el Circuito y en el Viaducto para seguir cotizando en la Bolsa; pero si no, los 98 mil 270 millones de pesos pasan a ser parte de la deuda pública, sin embargo, esta no fue aprobada por la Legislatura mexiquense por lo que quienes tendrían que pagar sería en gobernador y el secretario de Comunicaciones estatal. Esta parece una ventana de oportunidad perfecta para que Alfredo del Mazo se deslinde de una vez y por todas de Eruviel Ávila y el aún Presidente Enrique Peña Nieto, si se aclara en los próximos 10 días la situación, de lo contrario, la transparencia no será un objetivo alcanzado esta administración.