Algunos anuncios que se verán en el Super Bowl 2019

Te presentamos algunos detalles que las marcas han dado a conocer para sus comerciales que se transmitirán durante el duelo entre Carneros de Los Ángeles y los Patriotas de Nueva Inglaterra

A unos días del Super Bowl LIII, entre los Carneros de Los Ángeles y los Patriotas de Nueva Inglaterra, las compañías ya han desvelado varios detalles de sus anuncios que se transmitirán durante el partido.

EL ANUNCIO INTERACTIVO

El cantante 2 Chainz y el actor Adam Scott protagonizan el musical interactivo Expensify This, con el que los aficionados podrán ganar dinero en efectivo y diferentes premios. Para ello, tienes que descargar su aplicación gratuita y capturar los diferentes códigos que se transmitan en el video.

MALUMA FIGURA EN MICHELOB ULTRA

El cantante colombiano es la apuesta fuerte de la marca de cerveza belga Michelob Ultra. En el video se puede apreciar a un robot destacando en varios deportes, pero hay una cosa que no puede disfrutar, el de tomar una cerveza baja en calorías. Al final del comercial aparece la frase “lo vale”.

Se estima que el anuncio tendrá una duración de 30 segundos y un costo aproximado de 5.3 millones de dólares.

“MORE THAN OK”

Cardi B y Steve Carell son los protagonistas del comercial de Pepsi. Una mujer sentada en un restaurante pide una “Coke”, pero el camarero le pregunta que si “¿está bien si es Pepsi?”, lo que desata la intervención de Carell.

BURGUER KING VUELVE A ESCENA

Después de pasar varios años sin estar presente en la fiesta del Super Bowl, la marca vuelve con un anuncio denominado “Preppin”. En el material se ve a “King” sentado, como dando una conferencia de prensa, sin revelar cuál será el motivo exacto.

CARRIE BRADSHAW Y “THE DUDE”

Sarah Jessica Parker y Jeff Bridges dan nueva vida a un par de personajes famosos para un anuncio benéfico que se transmitirá durante el Super Bowl.

Parker repite su papel de Carrie Bradshaw de “Sex and the City” y Bridges aparece como “The Dude” en un comercial de Stella Artois que busca recaudar dinero para combatir la escasez de agua. El anuncio de 45 segundos se lanzó el lunes.

BACKSTREET BOYS Y DORITOS

La marca “fichó” a los Backstreet Boys y Chance the Rapper para promocionar los Doritos Flamin Hot Nacho. El rapero rememoró el éxito de “I Want It That Way” con un remix.

