Ambulantes desalojados piden regreso de mercancía decomisada

Comerciantes ambulantes retirados el pasado martes de la Plaza Ángel María Garibay se manifestaron para solicitar el apoyo del alcalde electo, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, a fin de recuperar las mercancías que les fueron decomisadas durante el operativo, al denunciar que para ello les piden montos de hasta 10 mil pesos.

Con pancartas en mano en las que se leía; “Juan Rodolfo Amigo el comerciante está contigo”, “Apoyo para que nos regresen la mercancía”, denunciaron que el todavía gobierno ha mantenido su postura de criminalizar su actividad por lo que ha cerrado el camino a un diálogo para recuperar sus productos.

Pidieron el apoyo al presidente municipal para que busque en su trienio alternativas para el desarrollo de su actividad sin sufrir vejaciones y arbitrariedades, tanto de autoridades como de sus líderes.

“Hasta ahorita no hemos tenido ninguna comunicación y en ese sentido lo que estamos solicitando por este medio es manifestarnos pacíficamente”, mencionó Adam Becerril, comerciante ambulante.

Señalaron que el sector necesita alternativas de solución al problema del comercio ambulante y no solo violencia y estigmatización.

Este fin de semana un sector de comerciantes ambulantes regresó a una zona de la Plaza Ángel María Garibay, para ofertar, en especial, comida y ropa invernal, pese a que la autoridad aseguró que no habrá tolerancia para esta actividad prohibida en el Bando Municipal.

Eleazar Barajas