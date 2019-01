Analiza Educación acciones por faltas ante desabasto de combustible

De prolongarse el desabasto de gasolina y aumentar el ausentismo y retrasos en las escuelas, la Secretaría de Educación tendría que analizar una serie de medidas para contrarrestar los efectos del fenómeno que tiene ya 16 días viviendo la población del Valle de Toluca.



En entrevista, Alejandro Fernández Campillo, titular de la dependencia estatal, señaló que si bien hasta el momento no se tiene registrados casos de ausentismo considerable, sí han aumentado los retrasos tanto del personal docente como del alumnado, por lo que se han flexibilizado los horarios de acceso.



“Básicamente la gente usa transporte público y eso ocasiona el retraso. (Hasta el momento no hay) Nada que pudiera decir que estamos preocupados por la falta de maestros o de alumnos. Estamos operando normal, revisando diariamente el tema para ver si tenemos que tomar otra acción”.



Son los 14 municipios de la zona metropolitana del Valle de Toluca, así como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chimalhuacán las localidades que presenta mayores afectaciones por el desabasto de combustibles en cuanto al nivel básico se refiere.



Incluso en la capital mexiquense, escuelas, en especial primarias de la zona centro refieren que hasta el 10 por ciento de los alumnos han llegado a faltar porque los padres no tenían gasolina o se quedaron varados en una estación de servicio, aunque en el mapa global de la entidad, esta situación apenas se refleja entre el 1 y el 4 por ciento.



En ese sentido, profesores de los distintos planteles educativos hacen un llamado a los padres de familia para que tomen precauciones con antelación para evitar que sus hijos continúen perdiendo clases, es decir, si viven cerca de la escuela que vayan caminando, que compartan auto con sus vecinos o bien que tomen el transporte público con suficiente tiempo de antelación para evitar contratiempos o que se les niegue el acceso a las escuelas.