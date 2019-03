Analiza SeMov aumento a pasaje, reordenamiento va contra unidades pirata

Ahorita de la noche a la mañana querer cargarle la mano al usuario el costo de todo esto, no es justo”, así lo dio Raymundo Martínez, secretario de Movilidad, al informar y reconocer que el tema está en análisis.

Destacó que se tienen 124 peticiones de los empresarios para el aumento en la tarifa, junto con la demanda del propio sector para concluir el proceso de reordenamiento del que aseguró, hoy están al 60 por ciento de avance.

“Hemos arrancado ya el reordenamiento, hemos trabajado muy intensamente con la cámara de diputados y con todos los grupos transportistas para llegar a un tema muy importante que es la regularización”.

En el tema de los taxis colectivos destacó que no se plantea su regularización al estar fuera de la ley y no existir su figura.

“Hay que buscar una solución, sin afectar a la gente porque evidentemente alguien lo utiliza, pero no está reconocido el servicio y cuando se habla de incremento a esa modalidad es algo que está fuera de toda lógica, lo que tenemos que hacer es sacar todo el transporte irregular y a partir de ahí encontrar las soluciones con las rutas autorizadas”

Refirió que pugnan por la necesidad de retirar todo lo que es irregular porque eso afecta directamente al ingreso del sector, con lo que, dijo, trabajan en la estrategia de reordenamiento. Llamó a los usuarios a denunciar cualquier abuso de los operadores para poder sancionar a quienes eleven la tarifa; al momento, aseguró, no hay denuncias oficiales por aumentos injustificados.

“Llamar a los transportistas que están en una actitud de esta naturaleza a… que nos sentemos a platicar, honestamente no tiene ningún sentido de que busquemos cómo confrontarno”.

Eleazar Barajas