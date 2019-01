Atoradas en Puntos Constitucionales 54 iniciativas totales

María Mercedes Colín, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales en la Legislatura local, reconoció que a la fecha este órgano tiene pendientes por analizar y dictaminar 54 iniciativas, por lo que adelantó que los integrantes de la comisión elaborarán un calendario para definir cuáles propuestas son viables y cuáles no tienen razón de ser.

La priista confió en que en breve la carga de trabajo disminuya en seis o siete iniciativas, tras desahogarse las que proponen regresar a la Legislatura la facultad para calificar las Cuentas Públicas.

“Seguramente a partir del calendario que hagamos definiremos qué sale en periodo extraordinario y qué en el próximo periodo”, dijo.

Entre los pendientes de esta comisión, cabe destacar que se encuentran las iniciativas para eliminar las pensiones de los exgobernadores, la que plantea eliminar la figura del fuero y transmutarlo en inmunidad, la integración de la figura de revocación de mandato y la modificación de la denominada Ley OHL.

Debido a su inactividad, hace varias semanas la Mesa Directiva realizó un extrañamiento a esta comisión para sesionar, pues para entonces ya acumulaba 50 iniciativas en cartera y las sesiones no se realizaban por falta de quórum.

Entonces, la comisión acordó convocar a especialistas para que les ayuden a analizar las iniciativas pendientes, y en la última reunión, junto con la Comisión de Vigilancia, determinó realizar lo propio para evaluar las propuestas de regresar a la Legislatura la facultad de calificar las Cuentas Públicas, pero no ha desahogado ninguno de los pendientes.

El artículo 72 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo mexiquense, establece que las comisiones “deberán reunirse en sesión plenaria por lo menos una vez al mes, siempre y cuando tengan encomiendas, iniciativas o asuntos y entregarán a la Dirección y Junta de Coordinación Política un informe trimestral de sus actividades realizadas”, con la finalidad de actualizar el estatus de las iniciativas remitidas para su estudio.

El artículo 84 del mismo ordenamiento dispone que “la comisión o comisiones a las que sean remitidas las iniciativas o asuntos presentados a la Legislatura, harán llegar su dictamen al presidente dentro de los treinta días hábiles siguientes de haberlas recibido, para el efecto de su presentación a la Asamblea; si esto no fuere posible, deberán solicitar a la Presidencia una prórroga que les será concedida hasta por igual término y por una sola vez, salvo que por acuerdo de la Asamblea se les conceda un plazo mayor.”

Empero, “si en el plazo señalado no presentan el dictamen, el presidente nombrará una comisión especial para que dictamine en el término improrrogable de 10 días.”

Veneranda Mendoza