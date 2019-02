Aumenta a 43 número de muertos por influenza en Edomex

En el Estado de México se contabilizan 43 muertos por influenza y se han atendido a 434 pacientes, de los cuales el 95 por ciento han sido por AH1N1, tipo que se considera el más agresivo pues es el que ha generado los decesos.

De acuerdo con el secretario de Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, la mayoría de las víctimas no se había vacunado, por lo que hizo un llamado a acudir a las campañas de vacunación para hacer frente a la enfermedad propia de la temporada invernal.

Los municipios que concentran la tasa de incidencia son Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán México, Nicolás Romero y Huehuetoca; mientras que las primeras dos víctimas de este padecimiento fueron una niña de cinco años de Cuautitlán y un abuelito de 69, que estaba internado en el hospital La Raza y era vecino de Nezahualcóyotl; quienes no estaban vacunados.

En otro orden de ideas, en lo referente a la recentralización del recurso del sector salud, O’Shea Cuevas señaló que este tema ya se inició en ocho estados de la República, ubicados en el suroeste, por lo que adelantó que el Estado de México entrará en la tercera fase, además de que no considera que se tenga un impacto negativo al destacar que contarán con el mismo dinero ya traducido en los insumos.

“Lo que ellos proponen (Gobierno Federal) es que ellos hagan la compra y nos los manden, de los insumos, material, medicamentos, lo cual a mí me parece excelente porque ya vimos que dan resultado las compras consolidadas, ya lo vimos con el ahorro de 16 mil millones, el ahorro que se logró durante cinco años al comprar y dirigir el IMSS la compra consolidada de medicamentos en todo México”.

Asimismo, recordó que este año la Secretaría de Salud enfrenta un recorte de mil millones de pesos en su presupuesto.

“Ese dinero que estaba asignado a Salud, en realidad era del DIF estatal que maneja para programa de rehabilitación, programas propios del DIF, del pero siempre se asignaba a Salud, pero ya se pasó directamente al DIF, por lo que no hubo un recorte”, finalizó.

