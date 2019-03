Aumentarán a 18 los municipios con Alerta de Género por desapariciones

Se espera que en los próximos días sea decretada por la Secretaría de Gobernación la segunda alerta por violencia de género para el Estado de México, ahora por desaparición de niñas y mujeres en siete municipios, lo que llevaría de 11 a 18 el número de demarcaciones con esta medida, anticipó la diputada Mariana Uribe, presidenta de la Mesa Directiva en la Legislatura mexiquense.

Lo anterior, en virtud de que este día vence el plazo de seis meses otorgado al Gobierno mexiquense por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para poner en marcha e informar sobre los resultados en el cumplimiento de las recomendaciones por desaparición de niñas y mujeres en Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl, Toluca y Valle De Chalco.

Esta segunda declaratoria fue solicitada en junio de 2018 por organizaciones como Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, Instituto Mexicano de Derechos Humanos, y colectivos de familiares de personas desaparecidas como Uniendo Esperanzas, Deudos y Defensores por Nuestros Desaparecidos, y la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza.

Entonces, los peticionarios sustentaron la solicitud con un diagnóstico en el que se documentan 579 casos de mujeres desaparecidas en la última década; la mayoría, menores de edad.

Las organizaciones advirtieron que este delito inicial puede desembocar en otros como el feminicidio, trata con fines de explotación sexual y ataques sexuales.

Entre diciembre de 2006 y diciembre de 2017, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) registró mil 343 mujeres desaparecidas; 59% eran niñas y adolescentes.

El pasado 27 de septiembre, la Legislatura del Estado exhortó al gobernador a dialogar y atender a los colectivos de familias de personas desaparecidas, pues la entidad concentra 20 por ciento de las víctimas de este delito en el país.

La diputada morenista Mariana Uribe recordó que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas revela que mientras el porcentaje de mujeres desaparecidas a nivel nacional representa 25 por ciento, en el Estado de México asciende a 46 por ciento.

El diario británico The Guardian, destacó, señala que entre 2011 y 2012 en el Estado de México mil 258 niñas y mujeres fueron reportadas como desaparecidas; 53 por ciento tenía entre 10 y 17 años de edad.

Sin embargo, desde octubre de 2018, cuando el Gobierno estatal emitió las recomendaciones, Uribe alertó que las desapariciones no solo no se frenaron, sino aumentaron en 70 por ciento, por lo que no existe razón para creer que esta segunda alerta no se emitirá.

Veneranda Mendoza Herrera