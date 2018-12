Avanza 65% vacunación contra influenza; Dos muertes por este mal: O’Shea

El Secretario de Salud, Gabriel O’Shea Cuevas, dio a conocer que se tiene un avance del 65 por ciento en la aplicación de la vacuna contra la influenza, esto cuando el Estado de México ya registra el fallecimiento de dos personas por esta enfermedad.

Explicó que estos decesos se dieron en una menor de cinco años y un adulto mayor de 69 años, que no estaban vacunados.

En este sentido hizo un llamado a la población a no postergar la vacunación ante el pronóstico de un mayor descenso en las temperaturas, en alerta de los grupos de riesgo: menores de cinco años, adultos mayores de 65 años, embarazadas, pacientes diabéticos, hipertensos, trasplantados y con VIH.

“Principalmente nos enfocamos al tema de la prevención, creo que no hay mejor forma de prevenir infecciones y de proteger a la población que es a través de la vacunación contra la influenza, compramos dos millones 360 mil vacunas”.

El funcionario llamó a evitar anafres al interior del hogar, dejarlos encendidos durante las noches y evitar cambios bruscos de temperatura, así como ingerir muchos líquidos, frutas y verduras de temporada.

Para la temporada invernal 2018-2019, la Secretaría de Salud del Estado de México aplicará 2.3 millones de vacunas contra la influenza.

La temporada de invierno arrancó el 31 de octubre y concluye hasta el 21 de marzo.

Eleazar Barajas