Bajas ventas en Expo Feria; Comerciantes temen perder inversión

Pese a que la mayoría de los comerciantes, establecidos en la Expo Feria Decembrina en el Jardín Zaragoza, llevan meses preparándose para las ventas de la temporada, los clientes no han llegado, por lo que temen perder su inversión.

Tal es el caso de doña Lupita, quien desde abril comenzó a elaborar las tradicionales casitas de paja y madera que se colocan en los nacimientos, ya con los años encima, el trabajo no lo ha dejado de lado, sin embargo, este año no le ha rendido los frutos que esperaba, pues las ventas son pocas, lo que le atribuye a la ubicación de la Expo Feria Decembrina.

Como puede, baja desde La Teresona acompañada de su nieta y su mercancía, pues también ofrece heno y lama, y se instala desde temprano en el puesto que pudo costear en el Jardín Zaragoza, el único lugar autorizado por el ayuntamiento de Toluca para la venta de temporada.

“Están tristes las ventas, no vendemos nada, esta muy triste, muy muerto. La gente ya se acostumbró a que estamos aquí, pero no entra gente, hasta la tarde un poco. Yo a veces, vendo 350, 500 pesos, pero también me he ido sin vender”.

Al día, cuenta con su sonrisa arrugada, llega a hacer dos casitas para adornar uno de los símbolos más tradicionales de las fechas decembrinas, oficio que aprendió desde muy chica y que hoy le ofrece la oportunidad de ganar unos pesos para llevar a su casa.

“Empecé a vender enfrente del convento de las Carmelitas Descalzas, de ahí nos pasaron al Mercado Juárez, luego nos mandaron al Rastro, de ahí a Las Torres, después al Patio del Sabor donde no vendíamos nada y hace cuatro años la pasaron aquí”.

Optimista, asegura que ha logrado sobrevivir y resistir a los cambios de políticas cada que entra una nueva administración municipal, aunque en esta ocasión, la embestida a sus ingresos ha sido fatal.

En la Expo Feria Decembrina existen alrededor de 60 comerciantes, y todo han reportado bajas ventas, por lo que esperan que, ahora que todos están de vacaciones, el fin de semana lleguen las compras de emergencia.

Por lo anterior, urgieron al gobierno municipal para que se solidarice y apoye a los productores locales que hacen el esfuerzo por obtener permisos para comercializar sus productos, además de que realmente se apliquen políticas de cero tolerancia al ambulantaje, pues representan una competencia desleal.