Balean a Roberto Domínguez, diputado federal por Morena; Abren investigación

Durante las primeras horas de este domingo, el Diputado Federal por parte de Morena, Roberto Ángel Domínguez Rodríguez y una persona que lo acompañaba, fueron baleados en la comunidad de San Juan Zitlaltepec, del municipio de Zumpango.

De acuerdo con los primeros informes informes, dicha agresión se registró alrededor de las 05:00 horas cuando presuntamente fue baleado por varios sujetos que viajaban abordo de un carro Seat Ibiza color blanco, cuando el funcionario circulaba con otras dos personas abordo de un carro Volkswagen Bora.

Asimismo se informó, que durante la refriega, Roberto Ángel resultó lesionado al recibir dos impactos de bala en el brazo derecho, mientras que uno de sus acompañantes de nombre Agustín “N” recibió un impacto en un brazo.

Hasta el momento se ha informado que ambos se encuentran con bien, mientras que la dirigencia partidista de Morena no se ha pronunciado por este hecho.

La causa de esta agresión aún no se conoce ya que el diputado hasta el momento no ha declarado nada, además de que no hay personas detenidas.

Adrián Hernández