Baz, tapadera de gobernadores en OSFEM, debe ser destituido:EU

Por considerar que se ha convertido en “tapadera” de los gobernadores, Emilio Ulloa, consejero nacional de Morena, demandó la remoción de Fernando Baz como titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), pues desde su punto de vista es increíble que con 20 por ciento del presupuesto del Poder Legislativo no haya realizado ningún hallazgo importante en la Cuenta Pública 2017.

“Fernando Baz se ha convertido en tapadera de los gobernadores, urge su destitución… Pareciera que el presupuesto que se le asigna no logra su objetivo. El OSFEM se ha convertido en un área de encubrimiento de los gobernadores en turno; no es un órgano de revisión”, acusó.

A su decir, el OSFEM no encuentra nada de fondo porque no se mete a la esencia de la revisión, solo se dedica a revisar órganos autónomos pero no toca las Secretarías de obra, finanzas, salud o educación, por ejemplo.

“No es posible que los resultados de la revisión sean nulos. No se meten a las tripas del gobierno del estado, se vuelven cómplices y no dan resultados. Este personaje debe ser destituido, no está aportando nada”, insistió.

En contraste, refirió, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó durante el mismo ejercicio fiscal un subejercicio de más de mil 558 millones de pesos.

En el programa Escuela al Cien, refirió, donde la iniciativa privada invierte en escuelas y el gobierno luego paga, se desconoce lo ocurrido con 775 mil millones de pesos; además, expuso, el Gobierno del estado no distribuyó correctamente a los municipios los recursos del Fortamun, lo que implica una inobservancia de la Ley de Coordinación Fiscal.

“Los recursos usados en salud y educación fueron desviados para la campaña de Alfredo Del Mazo. La corrupción (está) concentrada en Salud con Eruviel Ávila, y con el actual gobernador en Educación, usan los recursos para actividades políticas o para beneficiar a su partido. No sabemos quién de los dos ganó en campeonato en 2017, quién es más corrupto o cínico; y se sienten protegidos por la ley”, señaló.

“César Gómez Monge en Salud, Alejandro Fernández Campillo en Educación, Gerardo Monroy en educación federal, de entrada deberían estar en Almoloya”, consideró.

Ulloa Pérez además urgió una reforma constitucional y a la Ley de Fiscalización para regresar al Congreso la facultad de revisar y calificar las cuentas públicas, y para que los gobernadores y alcaldes sean sujetos de responsabilidad por las anomalías detectadas.

“Hay que buscar cómo sancionar, y garantizar que el presupuesto llegue directamente a los municipios, no al estado”, planteó.

Aunque admitió que la facultad de legislar no es suya, sugirió a los diputados desaparecer de la estructura administrativa estatal instancias burocráticas que solo generan gastos, “como la beca que tiene el ex gobernador César Camacho en el Colegio Mexiquense o los organismos que se repartieron entre PRI, PAN y PRD, como los Tribunales de Justicia Administrativa, para dar empleo a los amigos”.

Además planteó la necesidad de sacudir la estructura administrativa de la Legislatura mexiquense, pues a quien identificó como el primo del gobernador Alfredo del Mazo –Sergio Olguín Espinosa- sigue como director de Administración y Finanzas.

Veneranda Mendoza Herrera