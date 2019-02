Bebés, víctimas de crisis en guarderías

Entre las directoras de Estancia Infantiles comenzó a correr el rumor de que será el gobierno estatal quien absorba el programa federal que les permitía operar con recursos públicos, sin embargo, hay un pequeño detalle: el paquete fiscal ya está en curso, los recursos están etiquetados, y aunque se conviertan en CENDIs, no hay presupuesto que alcance. El problema estalla ya hoy, mientras estancias cierran porque cobraban cuotas pírricas que no alcanzan para el mantenimiento, menos para pagar nóminas, madres trabajadoras han optado por sacar a sus hijos de estos espacios de educación inicial porque no pueden cubrir las mensualidades -que por supuesto subieron desde principios de febrero-. Así, miles de niños quedan a la deriva y no hay quién los rescate.