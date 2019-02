Bloquean puntos clave y enloquecen Toluca; Exigen su municipio

Durante siete horas los habitantes de San Francisco Tlalcilalcalpan bloquearon tres puntos clave en el primer cuadro de la capital mexiquense para exigir que su comunidad sea reconocida como municipio, lo que ahorcó el tránsito vehicular en la zona.

Apostados sobre Lerdo en la esquina con Riva Palacio, así como en Bravo en sus intersecciones con Lerdo e Independencia, recordaron que desde hace nueve meses comenzaron las gestiones para que se pueda integrar a Tlalcilalcalpan como municipio, sin embargo, hace unos días se les notificó que no será posible porque afectarían las finanzas de Almoloya de Juárez y Zinacantepec.

“Llevamos 15 audiencias, estamos luchando por la creación de nuestro municipio, porque Almoloya de Juárez y Zinacantepec nos han despojado de nuestras tierras, hemos sido objeto de maltratos por parte de Almoloya, además nos mueve que no nos permiten participar en asuntos materiales, culturales y económicos. Somos la comunidad más grande del municipio y la que otorga mayores recursos económicos a Almoloya”, comentó Cecilia Miranda, segunda delegada de Almoloya.

Señaló que ya se integró la carpeta correspondiente pero la respuesta fue negativa por parte de las autoridades estatales, por lo que se deja como únicas víctimas a la gente de San Francisco.



“No tenemos recursos materiales, económicos, no hay infraestructura, mucho menos obra pública ni seguridad, no hay fuentes de trabajo para la gente de San Francisco”.

Los manifestantes amagaron con continuar los bloqueos en la capital mexiquense, toda vez que no son reconocidos sus derechos como habitantes de ningún municipio, sin embargo, sí cargan con las obligaciones.