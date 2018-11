Bono de descuento a asistentes frecuentes de Cineteca, valora Cultura

Desde su inauguración la Cineteca Mexiquense registra asistencias por arriba del 90 por ciento en sus diversas funciones, por lo que la Secretaría de Cultura analiza la posibilidad de generar un bono de descuentos para los asistentes frecuentes.

Marcela González, Secretaria estatal, reconoció que ha sido para la autoridad una sorpresa el nivel de aceptación que ha tenido la propuesta pues pese a la magnitud de las salas, con 273 asientos, no han tenido funciones vacías, además de identificar a un público cautivo con asistencia frecuente; tema en el que insertan la posibilidad de generar este beneficio que aliente también una mayor asistencia.

“La verdad es que cobramos muy poquito, 45 pesos, tercera edad y estudiantes 25, pero si vamos a hacerlo bono solo es un poco de recuperación porque no te alcanza la recuperación, el mantenimiento de este tipo de salas requeriría muchísimo más pero no se va hacer porque no es la idea”.

Destacó que a partir del éxito de la Cineteca también se analiza la posibilidad de generar una mayor oferta de cafeterías, bibliotecas y restaurantes en la zona que permitan la detonación económica de la zona, además de analizar junto con la Secretaría de Movilidad la posibilidad de generar más derroteros en el centro Cultural Mexiquense con un mayor margen de horarios que aliente la visita de todo el público.

Eleazar Barajas