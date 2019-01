Cancelará IEEM aumentos salariales y obras por recorte en recursos

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) cancelará obras y actividades no sustantivas, aumentos a salarios de empleados operativos y gastos en comunicación social para ajustar la disminución en 100 millones de pesos a su presupuesto 2019.

Para 2019, un año sin comicios, el Consejo General del IEEM aprobó solicitar mil 263 millones de pesos como presupuesto, casi la mitad de los recursos con que en 2018 organizaron las contiendas para renovar los 125 ayuntamientos y 45 diputaciones locales de mayoría relativa.

No obstante, en su propuesta de Paquete Fiscal, el Gobierno del Estado de México aumentó ese monto en 30 millones de pesos, para plantear mil 294 millones de pesos (de los que 647 millones 793 mil pesos serán para el financiamiento público de los partidos) para el árbitro electoral (a pesar de que, en su momento, Rodrigo Jarque, secretario de Finanzas, aseguró que había una disminución).

Ya en la discusión y aprobación del Paquete Fiscal, los diputados locales recortaron a esa cantidad 130 millones de pesos, que, no obstante, representan cien millones menos a la solicitud original de los consejeros, para quedar en mil 164 millones 025 mil 367 pesos.

Pedro Zamudio, presidente del IEEM, consideró que la reducción por cien millones es importante, indicó que ya se trabaja en los ajustes, pero anticipó que no se afectarán obras sustantivas, no habrá despidos, tampoco habrá aumentos a salarios de empleados operativos y se reducirán los gastos en comunicación social.

En semanas próximas, el Consejo General del Instituto podrá determinar y avalar las modificaciones por rubro, partida y capítulo.

El anteproyecto del IEEM también contemplaba destinar 452 millones 347 mil pesos al pago de nómina (Capítulo Mil, relacionado con los Servicios Personales), más de 130 millones para Servicios Generales, 32 millones para Materiales y Suministros, y un millón 182 mil pesos para Bienes Inmuebles.

En 2018, la Legislatura mexiquense asignó al IEEM dos mil 701 millones 874 mil pesos como presupuesto, que fueron ampliados por los consejeros a 2 mil 739 millones 969 mil 487 pesos con más de 38 millones “no líquidos” incluidos en el capítulo de “Deuda Pública”.

Para organizar los comicios de gobernador y concluir 2017, el IEEM dispuso de dos mil 228 millones 331 mil 906 pesos (la Legislatura local le autorizó dos mil 133 millones, a los que agregó economías y ahorros por el orden de 66 millones y 28 millones “como una ampliación presupuestal no líquida para ser incluidos en el capítulo 9000 de Deuda Pública”).

En 2016, cuando tampoco hubo comicios, los diputados locales asignaron al IEEM 936 millones 100 mil 311 pesos que, sin embargo, se incrementaron a mil 105 millones 469 mil pesos gracias a algunas economías realizadas por el Instituto el año anterior.

En 2015, para organizar la contienda de ayuntamientos y diputados locales, al órgano electoral estatal se le asignaron mil 995 millones de pesos como presupuesto.

