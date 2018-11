Castigar penalmente porno-venganza; Afecta honor e integridad de víctimas

El grupo parlamentario de Morena propuso tipificar el delito de pornografía no consentida o pornografía de venganza, a efecto de sancionar por la vía penal la difusión de imágenes con contenido erótico, sexual o pornográfico obtenidas de forma consentida pero difundidas con el propósito de exponer a la víctima al escarnio social.

Este delito, conforme a la propuesta de la diputada Karina Labastida turnada a las comisiones de Gobernación y Procuración de Justicia para su análisis y posterior dictamen, afecta los derechos a la vida, a la integridad personal, al honor, a la reputación, entre otros, y colocan a la víctima en estado de indefensión.

La legisladora enfatizó que si bien los avances en las Tecnologías de la información y la Comunicación (TIC) han permitido la potencialización de las capacidades humanas, en ocasiones se les ha dado un uso inadecuado y han servido de vehículo para permitir y perpetuar la violencia contra hombres y mujeres.

De esta manera, resultan afectados por alguien de su confianza con quienes compartieron fotos sexuales y las difunden a través de las redes sociales u otros medios, dejándolos a la exposición pública y al escarnio social.

“La pornografía no consentida está siendo naturalizado en el Estado de México, dada la masividad en el uso de las TIC; es de interés regulatorio, ya que al existir un derecho vulnerado para quien la padece, debe preverse un mecanismo de reparación.

Por tanto, planteó establecer el tipo penal para sancionar a quien publique o ponga a disposición, utilizando las TIC, cualquier imagen, audio o contenido audiovisual de naturaleza erótica, sexual o pornográfica, aunque éstas se hayan obtenido con la anuencia del sujeto pasivo.

“Es irrelevante si el material fue obtenido con consentimiento, pues (la reforma al Código Penal del Estado de México) busca sancionar la falta de consentimiento para publicarlo, independientemente de que el sujeto activo haya obtenido las imágenes de forma legítima”, indicó.

La morenista consideró que con ello además se impedirá que se realice un juzgamiento moral sobre la víctima por haber consentido la producción del material; por el contrario, se criminaliza a quien difunde la imagen, texto, grabaciones de voz o contenidos audiovisuales de carácter erótico, sexual, o pornográfico sin consentimiento.

“Para que se tipifique no se requiere la producción de un daño, pues se considera conveniente que este se presuma; de lo contrario, podría poner a la víctima en situaciones humillantes que implicarían una revictimización. No se exige una intencionalidad, basta con que el sujeto activo no esté autorizado para publicar o poner a disposición ese material”, precisó.

La propuesta establece también que la calidad del sujeto activo del delito sea alguien con quien la víctima haya mantenido una relación sentimental, afectiva, de confianza, o un lazo de matrimonio o concubinato, lo que en esencia lo diferencia del delito de acoso sexual previsto en el artículo 296 Bis del Código Penal estatal.

También busca sancionar a quien coaccione, hostigue o exija a otra persona la elaboración o remisión de imágenes o grabación de voz o audiovisuales de contenido erótico, sexual o pornográfico, bajo amenaza de revelar, publicar, difundir o exhibir sin su consentimiento el material que ya haya compartido o que se haya obtenido por cualquier otro medio.

Esta regulación, desde su punto de vista, es crucial en la entidad, donde una de las expresiones más extremas de violencia de género lleva a tener la mayor tasa de feminicidios; aunque el fenómeno también afecta a los hombres, pero las estadísticas son menos visibles por pena a denunciar.

“Este tipo de pornografía se caracteriza porque las imágenes difundidas casi siempre son sexuales, pues sirven para afectar la vida social, familiar y laboral de las personas”, indicó.

Un patrón preocupante, añadió, es que las imágenes se difunden una vez que se cortan lazos afectivos, y se intensifica cuando se quiere terminar la relación, por lo que también se conoce como pornografía de venganza- El ataque es personalizado, pero masivo al utilizar las TIC.

Veneranda Mendoza Herrera