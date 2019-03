Celebran la renovación de los ciclos de la tierra en Calixtlahuaca

El copal comenzó a inundar el ambiente, los caracoles sonaron, el escenario fue el observatorio astronómico de Calixtlahuaca construido por los matlazincas en donde la ceremonia del Fuego Nuevo comenzó en punto de las 12:30.

Desde temprana hora la gente comenzó a llegar al lugar que se presume fue construido para venerar a Ehécatl, dios del viento. La forma circular de las construcciones llama la atención, es ahí donde los pueblos originarios deciden olvidar un poco la curiosidad de extranjeros, pues su ceremonia es más íntima.

Algunos consideran que son tradiciones que ayudan a conocer y comprender la cosmogonía prehispánica, sin embargo, hay quienes no lo ven así pues han llegado a creer que estos rituales se han politizado y no respetan las raíces.

“Es un mero espectáculo, la ceremonia del Fuego Nuevo como tal se hacía cada 52 años, cada que acababa una era. Hoy se viene aquí a cargar de energía, pero no toman en cuenta que es agarrar un nuevo aire, venir con un nuevo pensamiento, dejar todas las cargas atrás y estar dispuestos a, de verdad, vivir un nuevo ciclo, a dejar todo lo que conocemos y reconstruirnos en una verdadera conexión con el universo, eso es lo que querían nuestros antepasados”, comentó uno de los danzantes.

Pese a esto, a los pies de la pirámide, un centenar de personas se reunió para extender los brazos al cielo y agradecer al padre Sol por otro ciclo, para después poner las manos en el suelo y pedirle perdón a la Madre Tierra por la contaminación.

El sumo sacerdote ofreció una ceremonia en náhuatl para pedir que la Madre Tierra perdone al hombre por sus abusos y no deje de proveer lo necesario para la vida.

Copal, incienso, ocote y tabaco fueron parte del tributo a la naturaleza que avivó el Fuego Nuevo que alumbrará este nuevo ciclo agrícola, que, a diferencia del año pasado, estuvo alumbrado por Tonatiuh, dios náhuatl del Sol.

Más de 150 personas vestidas de blanco en su mayoría, de todas religiones, se unieron al ritual, comenzaron los rezos, se saludó a los cuatro puntos cardinales con las manos al aire, extendidas como si fueran receptáculos. La gente callada y con los ojos cerrados quería recibir un poco de la magia que abundaba en la zona. Deseaban que “la sabiduría de los abuelos” los llevaran a ese punto de paz interior.

“Vengo cada año, a veces se nos olvida que en la ciudad también contamos con raíces, cultura, con sitios en los que nos ponemos cargar de energía buena. Vine con mis hijos y lo que más les gusta es ver las danzas, de hecho, el mayor quiere aprender, sabe que es parte de las tradiciones que debemos conservar”, comentó Irma, originaria de Calixtlahuaca.

Sonó el caracol, la ceremonia en náhuatl terminó, pero dio paso a los danzantes. Unos otomíes, otros mexicas, pero la intención era la misma, pedir que esta primavera luzca todo siempre verde.

De nuevo caracoles y copal, será hasta el próximo año, hasta el próximo ciclo que se encienda el Fuego Nuevo y así llene de buena vibra a quienes se acerquen a celebrarlo.