Cero ganancias para restaurantes en Navidad; Sería así en Año Nuevo

El sector restaurantero mexiquense reporta un nulo incremento en sus ventas y comensales derivado de los festejos de Navidad y nochebuena, escenario que temen se repita en Año Nuevo.

De acuerdo con la Asociación de Bares y Restaurantes (ASBAR) del Estado de México ha sido un periodo de fin de año con claroscuros, pues pese a que en el último bimestre repuntó en lo mínimo el sector, en esta, una de las mayores ventas para el sector, el crecimiento ha sido de cero.

“No tuvimos un incremento respecto al Año anterior, digo la verdad no tuvimos un decrecimiento tampoco, pero desafortunadamente tampoco te puedo decir que hayamos tenido un incremento, no nos fue tan mal pero esperamos que esta última semana que queda del año tampoco nos vaya mal pero no te pudiera decir que tengamos un incremento”

Patricio Suárez, presidente de la ASBAR, señaló que este escenario se presenta cuando sus insumos registraron un aumento del 2 al 5 por ciento, con ello las proyecciones para las cenas de fin de año en lugares establecidos, reconoce, son mínimas.

“Te podría decir que hay una expectativa reservada, la verdad mucha gente está optando por festejar en su casa, como te repito aparte las cenas que se ofrecen de Año Nuevo en los diferentes lugares la mayoría de las veces es un costo alto, muchas personas no tienen el alcance para poderlo llevarlo a cabo”.

Reconoció que el año no fue favorable pues de manera global se estancaron las inversiones pese a que se preveía un repunte.

“Muchos afiliados se quejaron de que en los últimos meses del año pues no hubo la respuesta que nosotros hubiéramos querido, yo creo que influyó desde el tema de las elecciones y la incertidumbre que generó el nuevo gobierno”.

La expectativa, dice, es que el aumento del salario mínimo anunciado por el Gobierno de la República aliente el consumo y brinde confianza a las familias.

Eleazar Barajas