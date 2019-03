Champions League: El fracaso del siglo hará rodar cabezas

El Madrid de los mil días campeón de Europa perdió el trono de la peor manera, vapuleado por un equipo joven, sin grandes estrellas y con un 1-2 en la ida, cerrando la peor semana posiblemente de la historia blanca, adiós a Copa, Liga y Champions en una semana que supone el peor broche para un equipo de época. El fracaso del siglo hará rodar cabezas.

Para llorar

Desde el primero al último, no se salva nadie en la cuota de responsabilidad de este fracaso mayúsculo. No se puede ganar siempre, pero tampoco caer eliminado en el Bernabéu, goleado, y haber dicho adiós a los tres títulos en una semana, con cuatro derrotas consecutivas en Chamartín. Desde Florentino y José Ángel Sánchez, padres de un ciclo histórico, a los jugadores, muchos de ellos en un ya innegable fin de ciclo en la Casa Blanca, con el capitán forzando una amarilla para no estar en la vuelta y un entrenador que había recuperado la vitalidad y cuyo contrato de tres años ya es papel mojado.

La pregunta

Se quedaron Isco y Mariano fuera de la lista y el correr de los minutos confirmó lo arriesgado de esa decisión de Solari. Al menos en el caso del delantero, por lo importante de guardarse un especialista del gol en el banquillo si la noche se ponía fea, como finalmente sucedió. ¿Por qué Solari descartó al ‘7’ dejando en el banquillo a un Ceballos que venía de no jugar o un Marcelo que salvo de lesión deReguilón no participa? Con 0-2 se pusieron a calentar Ceballos y Valverde…

¡Vaya roto¡

Lo advirtió el técnico del Ajax en la víspera del partido, sin ningún tipo de tapujos. “Sin Ramos, el Madrid es una sangría”, soltó Ten Hag. Y acertó de pleno, porque ya en la ida Sergio salvó más de una ocasión, pero sin el capitán Varane y Nacho recordaron a sus días más tiernos. La imprudencia del capitán al forzar esa amarilla se confirmó como una de las peores decisiones de su carrera. El jugador vio el partido desde su palco tuneado siendo grabado para su docuserie de Amazon, como se ve en la foto.

Para grabar

La primera parte fue como un capítulo de las últimas temporadas de Juego de Tronos. Pasó de todo. Dos goles del Ajax, dos palos del Madrid, dos jugadores lesionados, Lucas primero, acto seguido Vinícius tras una galopada, ambos yéndose entre lágrimas, Bale que sale pitado pero goza de una ocasión clarísima, un mano a mano de Neres que pudo poner el 0-3…

“On fire”