Chargers jugarán en México contra los Chiefs

El equipo de Kansas City tendrá una revancha en nuestro país

La NFL dio a conocer los cinco duelos internacionales para la temporada2019 entre los que aparece el choque Chiefs de Kansas City y Chargers de Los Angeles a celebrarse en el Estadio Azteca.

La franquicia que comanda Patrick Mahomes tendrá su ‘revancha’ con la afición mexicana tras la cancelación del juego ante Rams en la campaña 2018.

Roger Goodell acudió a México tras lo ocurrido con la cancha del Coloso de Santa Úrsula, reiterando el compromiso que tiene la liga norteamericana con sus aficionados al sur de la frontera.

We’re headed to Mexico City to take on the Chiefs in 2019! pic.twitter.com/fa2SeligTg — Los Angeles Chargers (@Chargers) January 21, 2019

Los Chargers, que ceden un duelo divisional en su recinto, buscarán arrebatarle la corona del Oeste de la Americana al equipo de Andy Reidla próxima campaña con jugadores como Philip Rivers, Joey Bosa, Melvin Gordon, Derwin James, entre otros.

A su vez, los Chiefs fueron uno de los equipos más electrizantes en 2018 con la ofensiva de Mahomes, Travis Kelce y Tyreek Hill.

Londres tendrá cuatro duelos que se repartirán entre Wembley y el nuevo estadio del Tottenham Hotspur.

La capital londinense recibirá los duelos: Carolina Panthers vs. Tampa Bay Buccaneers, Chicago Bears vs. Oakland Raiders, Cincinnati Bengals vs. Los Angeles Rams y Houston Texans vs. Jacksonville Jaguars.

Se espera que el calendario de la NFL se de a conocer alrededor de marzo.

vanguardia.com.mx