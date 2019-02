Chatarra, 70% de patrullas y unidades de vigilancia en municipio

Roberto Valdés, director de Seguridad Pública de Toluca, dio a conocer que hasta el 70 por ciento de las patrullas y unidades operativas de vigilancia y resguardo a la población que recibieron de la pasada administración se encuentran en mal estado mecánico para poder circular, esto cuando reconoce que en lo que va de año en el municipio se ha agravado el delito de robo de vehículos con hasta 10 hechos por día.

Informa que han tenido que realizar un rediseño de la estrategia para poder abarcar todas las regiones del municipio pues la constante, dijo, son unidades sin llantas, ni acumuladores, o daño en el motor, por lo que son calificadas como inservibles para poder circular.

Adelanta que analizan la posibilidad del arrendamiento de unidades o en su caso apostar por las unidades eléctricas para el centro de la ciudad

“Estamos analizando varias posibilidades, una de ellas es el arrendamiento para hacer un esquema de contratación que incluya ya el mantenimiento de las unidades e incluso el suministro de combustible para que puedan y estar migrando también hacia los autos eléctricos principalmente para la zona centro en donde los vehículos no requieren levantar una velocidad tan pronto”.

Indicó que de acuerdo con sus primeras proyecciones necesitarían de al menos 500 millones de pesos para renovar el equipamiento de la corporación, por lo que no descartan realizar auditorías para conocer el estado de los montos que se invirtieron en el rubro de seguridad en el pasado gobierno.

De igual forma aseguró que han identificado que hasta un centenar de las cámaras de videovigilancia del centro de mando de municipio no funcionan, además de que tienen graves puntos ciegos que las hacen ineficientes.

Eleazar Barajas