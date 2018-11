China ordena suspender el trabajo del creador de bebés editados genéticamente

El gobierno chino ordenó la suspensión temporal del trabajo de He Jiankui, el científico chino que anunció el lunes pasado haber creado los primeros bebes genéticamente editados. Así lo informan Associated Press y Reuters.

El científico afirma que en noviembre nacieron los gemelos, en los que intentó crear resistencia a la infección por VIH al deshabilitar el gen CCR5. He habló sobre su trabajo en una entrevista con Associated Press, pero no hay ningún artículo científico sobre su investigación ni evidencia independiente.

Reacciones

Incluso, tanto la universidad como el hospital, que supuestamente aprobó la investigación de He, dijeron que se sorprendieron con las noticias y realizaron sus propias investigaciones. El Comité Nacional de China sobre la Salud también está investigando la situación. He, mientras tanto, anunció que otra participante en su investigación ya está embarazada.

Reuters cita a la agencia de noticias Xinhua, que afirma que “a las autoridades pertinentes ya se les ha ordenado suspender temporalmente el trabajo de investigación”. Según AP, el viceministro de Ciencia y Tecnología de China, Xu Nanping, dijo en una entrevista con la televisión estatal CCTV que su ministerio estaba categóricamente en contra de este proyecto, y calificó de ilegales e inaceptables las acciones de He y sus colegas.

El científico, según la agencia, salió de Hong Kong, donde se realizaba una cumbre internacional sobre la edición del genoma humano, y dijo a través de un representante que se quedaría en China y que proporcionará los datos de su experimento para un análisis independiente.

nmas1.org