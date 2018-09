Cierran paso a Morena en elección de SMSEM; Solo van cuatro planillas

Las planillas identificadas con el partido Morena quedaron fuera de la contienda en la que se elegirá el próximo Comité Directivo del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) por lo que solo serán cuatro las que contenderán para buscar el voto de los 82 mil integrantes del sindicato.



Polo Francisco Flores, presidente del Órgano Electoral Independiente 2018, detalló que en el caso de Movimiento Regeneración Sindical (MORESI) el principio de paridad no se cumple toda vez que había más mujeres registradas, mientras que en el caso de Movimiento Regeneración Magisterial (MOREMA), no se acreditó la antigüedad de los integrantes.



“Hemos terminado el proceso de registro de planillas, participaron seis. Estuvimos atentos para atender a cada una de ellas, nos dimos el tiempo suficiente para poder analizar minuciosamente sus documentos, desafortunadamente no todo fue al 100 por ciento. Dos planillas no cumplieron con los requisitos y lamentamos que haya sido así”.



Aseguró que, en ese sentido, cuentan con todos los argumentos para demostrar que en todo momento se actuó con transparencia y legalidad como lo establecen los principios de los estatutos del SMSEM.



Las planillas que lograron el registro y contienden por la dirigencia del SMSEM son Alternancia Sindical, Base Magisterial, Esperanza Sindical y Fraternidad Sindical.



Señaló que en los tiempos marcados por los estatutos se dieron a la tarea de revisar minuciosamente la documentación, por lo que las planillas antes mencionadas son las que obtuvieron el registro legal.



Fue este lunes en punto de las 00:00 que los contendientes comenzaron con su proselitismo en las XIII regiones que comprenden el SMSEM, sin embargo, si no cumplen con lo estipulado en la convocatoria aún pueden quedar fuera de la contienda.



En lo que refiere a la paridad, detalló que se cumplió al 100 por ciento toda vez que el 60 por ciento son maestras que merecen la oportunidad de participar en el proceso democrático en el que 82 mil maestros elegirán a su nuevo Comité Directivo.



Las planillas con registro tendrán hasta el 4 de octubre para realizar campaña fuera del horario de clases en todas las regiones magisteriales donde tiene presencia el SMSEM, para que el próximo 7 de octubre por medio del voto, libre y secreto, se elija al nuevo líder sindical.