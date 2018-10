Cirugía reconstructiva gratis a 3 mujeres víctimas de cáncer de mama

En el mundo cada 30 segundos se diagnostica un nuevo caso de cáncer de mama, alcanzando una cifra anual de hasta 1.6 millones de mujeres, principalmente, afectadas, de las cuales el 60 por ciento no logrará sobrevivir… Pero no Ana María, Lupita, ni Alicia, tampoco será así para Eutracia, quien está a días de tener una cirugía de reconstrucción de seno totalmente gratuita.



En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, el médico especialista en cirugía plástica del Centro Médico “Adolfo López Mateos”, Fernando Romero Espinoza, dio a conocer que en la última etapa de este programa, que está vigente desde 2014 y se da gracias a la colaboración altruista de personal médico de distintas entidades del país y la Fundación Alma, fueron 12 las mujeres beneficiadas con este tipo de procedimientos estéticos, con resultados exitosos.



“En esta ocasión fueron casos muy difíciles porque 100 por ciento de las pacientes tenían múltiples tratamientos para combatir el cáncer que tuvieron, lo que dificulta la cirugía de reconstrucción, son cirugías más elaboradas, de más detalles, más sofisticadas, por así decirlo, afortunadamente a todas les fue muy bien”.



El también jefe del área de Cirugía Plástica de este centro, explicó que para lograr la reconstrucción de esta glándula, se requiere de un proceso de más de un año de duración, ya que no solo se realiza una cirugía, son necesarios entre dos y tres procedimientos, ya que de manera inicial se conforma un montículo mamario, para posteriormente ir dando los retoques necesarios para lograr una similitud con el otro seno.



Entre las 12 beneficiadas están Ana María, Lupita, Alicia y Eutracia, guerreras curtidas por la vida, mutiladas a causa del cáncer, madres, hermanas, tías, abuelas; mujeres que no se dejaron vencer pese a los miedos, a los sinsabores, a la depresión.



No fue fácil, recuerda Lupita, quien al enterarse de su diagnóstico pensaba que iba a morir, sin embargo, su cuerpos comenzó a responder de manera sorprendente a las quimioterapias, por lo que creía que “ya la había librado”.



“En el 2012 me detectaron el cáncer, esto fue porque yo solita me había notado una bolita, pero el doctor me había dicho que era de grasa y me mandaron diclofenaco. Como no me dolía, pensé que no era nada malo, pero mis hijos fueron los que me convencieron de ir al doctor, fue en el Hospital de La Raza cuando me hicieron la biopsia y me dijeron que era cáncer, estaba en etapa 4, me dieron ocho quimios antes de operarme, me vine abajo, a la primer quimio me dijo una doctora que el tumor se había reducido a una velocidad increíble, hay posibilidades”.



El verdadero calvario comenzó cuando le notificaron que se le tenía que hacer una mastectomía, una operación mayor con la que se extirpan las glándulas mamarias, ella, al saber que iba a ser “mutilada”, incluso consideró el suicidio.



“Ahí sí fue una etapa muy difícil, pensé que estaba bien, que ya no había problema pero cuando me dijeron que se me iba a extirpar el seno, me negué, dije que no me iba a operar, por esto me mandaron a osicología, me dijeron que tenía que escoger el camino de la vida o de la muerte, yo consideré el suicidio, no me iba a esperar, pero gracias a Dios desperté y acepté”.



Pero todas viven procesos distintos, Alicia, originaria de Neza, tuvo el apoyo de su familia durante el proceso, aunque no fue sencillo porque su mamá falleció de cáncer por una transfusión de sangre y hace dos meses, su hermano perdió la batalla contra el cáncer en los huesos.



“A mí me pusieron 16 quimioterapias, a los ocho días me operaron, después me pusieron 25 radioterapias, se siente uno… La muerte, te deprimes, te caes, pero hay que evitarlo, porque si no te mata la enfermedad, te mata la depresión. Mi hermano no quería que me quitaran un pedazo de mi cuerpo, desgraciadamente a él le dio cáncer. Hasta ahorita me motiva mi niña, mi nieta de 7 años”.



Para Ana María, tampoco fue sencillo, pero se refugió en su escritura, el proceso de duelo de haber perdido una parte de su feminidad, el dolor de enfrentar a la muerte.



“Te sientes de la chingada, es una realidad, Después de una quimioterapia las venas se asustan, corren, los drenajes, los piquetes, pero te dicen ‘a levantarte, de pie’ y aquí seguimos”.



“Cuando yo sentí el bulto, inmediatamente fui al médico. Pensaba que el cáncer era muerte, pero Dios me puso en las manos correctas para que me lo quitara y en estos momentos estoy limpia y estoy esperando otra oportunidad para que me hagan la cirugía de reconstrucción”.



Las marcas de guerra no sólo se llevan en el cuerpo, se llevan el alma, el cáncer deja cicatrices que son marcas testigo que se reflejan en los ojos, y hoy, para estas cuatro guerreras, luchadoras todas ellas, la marca grande la llevan en la sonrisa. Vencieron a la muerte, a los prejuicios, a los miedos; se llenaron de coraje, de amor por la vida, de apoyo y hoy se ven al espejo completas, llenas de alegría y de segundas oportunidades.