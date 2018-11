Civilidad entre UAEM y Congreso

De forma indudable e inevitable la votación de las Cuentas Públicas 2017 rompió, en lo sucesivo, la unanimidad de las votaciones en una Legislatura local en la que Morena tiene mayoría. El PRI no se ha recuperado de aquella decisión, y ha comenzado por abstenerse de votar las propuestas morenistas que no le gustan, como el llamado que Morena realizó hoy a la Comisión Nacional Bancaria y de valores para que aplique exámenes de control de confianza a los empleados bancarios con el propósito de garantizar que no se coludan con asaltantes de cuentahabientes, o el exhorto para que los ayuntamientos salientes entreguen a los entrantes las claves de acceso a las páginas web y redes sociales oficiales o garanticen su cancelación.