Cobros abusivos de CFE lo más denunciado en Profeco: Martínez

Continúa la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acaparando el mayor número de denuncias en su contra ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en el Valle de Toluca, pues son hasta el 70 por ciento de los procedimientos de la institución, quejas por cobros excesivos en el servicio de energía eléctrica.

Higinio Martínez, delegado de la Profeco en el Valle de Toluca, detalló que las quejas incrementaron a raíz del cambio de los medidores en el último año, por lo que se denuncian cobros excesivos.

“En la delegación en el Valle de Toluca tenemos instalado un módulo de la CFE para que se le dé atención inmediata a todos los consumidores que presentan sus quejas, el que queden satisfechos los consumidores ya no nos corresponde si se van a otra instancia (como la judicial)”.

Cuando el consumidor presenta una queja contra la CFE, dijo, y se continúa el debido proceso ante la Profeco, desde ese momento está respaldado para que no se le corte el suministro de energía hasta que no se resuelva su caso.

Asimismo, lamentó que aún falta abonar a la cultura de la denuncia así como a del consumidor responsable, ya que actualmente se hacen denuncias públicas, en especial a través de las redes sociales, pero no ante las instancias correspondientes.

“Honestamente, la autoridad no se puede estar desgastando en ese tipo de situaciones, cuando tiene un cúmulo de denuncias efectivas”.

Cabe mencionar que el segundo lugar en quejas se posesionan las empresas de telecomunicaciones también por cobros excesivos.