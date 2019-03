Come todo el sushi que quieras a cambio de likes en Instagram

This is not a sushi bar regala la comida a cambio de likes en Instagram.

En esta barra de sushi puedes pagar con seguidores.

Desafortunadamente no se trata de una cadena internacional de sushi. Este restaurante se ubica específicamente en Milán, pero si eres un viajero empedernido y pronto visitarás Italia, podrías darte una vuelta por este sushi bar para evitarte pagar un cuentón bárbaro y probar algo diferente además de los platillos típicos italianos.

¿La promoción?

This is not a sushi bar ofrece a sus clientes descuentos e incluso el pago total de la cuenta de acuerdo al número de seguidores que tengas en tu cuenta de Instagram. Aunque debes de tener al menos mil seguidores y por supuesto, por subir fotografías de sus platillos mencionando a la cuenta oficial del restaurante con el uso del hashtag correspondiente alusivo al restaurante y los demás que creas convenientes.

En realidad esta estrategia ha sido bien recibida por los comensales del restaurante, pues aunque se trate de Italia, este platillo asiático se ha globalizado mucho los últimos años y se encuentra en prácticamente cualquier país, aunque las modalidades para comerlo son distintas, claro…

Además la publicidad y el marketing a través de las redes sociales es una estrategia muy acertada. A decir verdad, ¿cuántas veces te detienes a revisar todos los panfletos impresos que colocan en los lobbies de los hoteles o en las tiendas? Aceptémoslo, todo el tiempo consumimos redes sociales y la presencia de las marcas en estas es casi imperativa para aquellas que no desean quedarse rezagadas.

¿Restricciones?

Sí, como en toda promoción. Además de que debes tener al menos mil seguidores en tu cuenta (piece of cake?), no todos los platillos de la carta están incluidos en la promoción.

Igualmente, si siempre subes las fotos de lo que comes, ¿cuál podría ser un impedimento para hacer lo mismo con los platillos de esta barra de sushi milanesa?

