Comisión de Gobernación, presidida por PRI, no sesiona y frena iniciativas clave

Los integrantes de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Legislatura local -presidida por la priista María Mercedes Colín Guadarrama- recibieron un extrañamiento de la Mesa Directiva debido a que no han sesionado por falta de quórum, a pesar de que tienen en el rezago más de 50 iniciativas que les han sido remitidas durante la actual Legislatura.

Azucena Cisneros, presidenta de la Mesa Directiva, precisó que con el extrañamiento, en primer lugar, se pretende “sensibilizar a los diputados” a fin de que “no se vuelva a repetir que una comisión quede sin quórum para poder sesionar, dada la cantidad de iniciativas (en cartera). Sobre todo esta de Puntos Constitucionales que es una comisión que tiene 50 y tantas iniciativas rezagadas.”

No obstante, Cisneros Coss dejó en claro que existe una imposibilidad jurídica para aplicar descuentos a los diputados ausentes de los trabajos de comisión, pues el reglamento no lo contempla. “Ellos se han comprometido a que no pueden volver a faltar”, confió.

Conforme al artículo 72 Bis de la Ley Orgánica del Poder Legislativo mexiquense, las comisiones “deberán reunirse en sesión plenaria por lo menos una vez al mes, siempre y cuando tengan encomiendas, iniciativas o asuntos y entregarán a la Dirección y Junta de Coordinación Política un informe trimestral de sus actividades realizadas”, con la finalidad de actualizar el estatus de las iniciativas remitidas para su estudio.

El artículo 84 del mismo ordenamiento establece que “la comisión o comisiones a las que sean remitidas las iniciativas o asuntos presentados a la Legislatura, harán llegar su dictamen al presidente dentro de los treinta días hábiles siguientes de haberlas recibido, para el efecto de su presentación a la Asamblea; si esto no fuere posible, deberán solicitar a la Presidencia una prórroga que les será concedida hasta por igual término y por una sola vez, salvo que por acuerdo de la Asamblea se les conceda un plazo mayor.”

Empero, “si en el plazo señalado no presentan el dictamen, el presidente nombrará una comisión especial para que dictamine en el término improrrogable de 10 días.”

En tanto, el Reglamento del Poder Legislativo de la entidad contempla, en el último párrafo del artículo 20: “los presidentes deberán citar a reuniones de las comisiones directamente o a solicitud de la mayoría de los integrantes de las mismas. En este último caso, de no hacerlo, será el Secretario quien a petición de la mayoría referida haga la citación”.

El 21 del Reglamento dispone que “en caso de ausencia de alguno de los integrantes de la directiva de la comisión, tomará su lugar quien le siga en orden jerárquico. Si la ausencia fuere definitiva, la Asamblea decidirá sobre la sustitución”; el 24 prevé que “para que una comisión pueda realizar reuniones de trabajo deberán asistir la mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar quien la presida.”

El 25, contempla la posibilidad de sustituir a los integrantes de las comisiones por acuerdo de la Asamblea “cuando de la motivación expresada en la propuesta de la Junta de Coordinación Política se desprenda la existencia de causa justificada.”

Veneranda Mendoza Herrera