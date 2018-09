Cómo la tecnología 5G hará posible las llamadas holográficas

Las redes 5G de alta velocidad podrían cambiar la manera en que usamos nuestros celulares, permitiéndonos disfrutar de realidad virtual en la calle, hacer transmisiones interactivas en vivo e incluso proyectar hologramas desde nuestros dispositivos.

Pero, ¿serán la conexión continua y los altos costos un impedimento para que nos beneficiemos de esa tecnología?

Los hologramas siempre han sido algo de ciencia ficción: piensa en la escena de “La guerra de las galaxias” en que el robot R2-D2 transmite al aire un mensaje holográfico de la princesa Leia.

Ahora imagina que puedes proyectar a Leia desde tu smartphone o tableta en cualquier momento o lugar.

Richard Foggie, un especialista en Knowledge Transfer Network (KTN), dice que eso podría ser posible en los próximos cinco años gracias a la llegada de las redes móviles 5G, las cuales permitirán que algunos dispositivos manejen grandes cantidades de datos a altas velocidades.

“En este momento, se requiere algún tipo de casco o ‘cueva’ cerrada para ver hologramas”, recuerda Foggie.

“Pero dentro de cinco años creo que veremos realidad aumentada y virtual brotando directamente de nuestros teléfonos”, vaticina.

“Podrías usarla para proyectar videos, jugar a videojuegos, usar aplicaciones industriales o hacer llamadas holográficas”.

Primeros avances

Los experimentos ya están en proceso. El año pasado, los gigantes de telecomunicaciones Verizon y Korean Telecom (KT) realizaron lo que definieron como “la primera llamada holográfica internacional en vivo del mundo”.

Y lo hicieron gracias mientras probaban la tecnología 5G.

Durante la prueba un empleado de KT en Seúl, Corea, conversó con un holograma en vivo de un empleado de Verizon en Nueva Jersey, EE.UU., que apareció en un monitor en las oficinas de KT.

Aunque ambas firmas describieron el test como una prueba en su “etapa inicial”, KT dijo que está trabajando en comercializar las videollamadas holográficas, en las que los usuarios “quedan con una persona de un área remota en tamaño y en tiempo real”.

Y en Reino Unido Vodafone está planificando una demostración en vivo en una llamada holográfica para probar la tecnología 5G y ver el potencial que tiene.

Otros cambios

Otro cambio, al menos en teoría, es que el 5G podrá permitir que interactuemos en tiempo real en la web, eliminando el retraso que se obtiene con herramientas como Skype a velocidades menores de 4G.

El año pasado, Mischa Dohler, profesor de comunicaciones inalámbricas en el King’s College de Londres, Reino Unido, demostró cómo sería hacer un concierto en directo con su hija en 5G.

Ella cantó desde Londres mientras él le acompañó desde Berlín, a 1.000 km de distancia, con un retraso de extremo a extremo de tan solo 20 milisegundos.

“Podrías tener una audiencia virtual mirando un partido o un evento en directo”, dice Jon Kingsbury, de Immerse UK, una organización que investiga temas de realidad virtual y aumentada.

“La gente también podría colaborar y trabajar en conjunto en entornos inmersivos o hacer conferencias virtuales”, destaca.

Más Pokémon Go y “turismo inteligente”

Kingsbury también cree que el 5G permitirá mejorar las videollamadas móviles, facilitando imágenes de mayor calidad.

Su mayor ancho de banda permitirá disfrutar de experiencias de realidad virtual y realidad aumentada de alta definición en nuestros celulares y tabletas, algo que no era posible con el 4G.

“Si usas la realidad virtual en la actualidad tienes que quedarte en casa con tu casco y tu consola, pero el 5G te permitirá usarla en el exterior”, dice Kingsbury.

Es escéptico, sin embargo, sobre la idea de que la gente comience a llevar cascos de realidad virtual en la calle. Pero cree que se usará para entrenamientos y simulaciones en sectores como la ingeniería y la salud.

Y los consumidores también verán contenido mucho más “inmersivo”, pues podrán moverse e interactuar con él.

En la práctica eso podría traducirse, por ejemplo, en juegos más sofisticados del estilo de Pokémon Go y “turismo inteligente” con superposición de imágenes proyectada desde los smartphones

Simultaneidad

El 5G no solo será mucho más rápido que el 4G, dice Howard Jones, director de redes de comunicación en la compañía móvil británica EE, sino que además mucha gente podrá usarlo de manera simultánea sin que disminuya su velocidad.

“Será como cuando pasamos del 3G al 4G y el servicio se hizo mucho más confiable. Y cuanto tienes una red con buena capacidad y velocidad, los desarrolladores de aplicaciones comienzan a hacer cosas para esas características”.

Eso podría ser especialmente beneficioso en eventos y transmisiones en vivo, explica.

“Con el 5G cualquier persona en un estadio podrá usar aplicaciones, no solo unos pocos”.

“También podría llegar más lejos y convertirte en tu propio productor. Podrás tener acceso a todo lo produces, incluidas tomas a vista de pájaro o desde detrás de la portería o el banquillo”, agrega.

Y volviendo a los hologramas., todavía no son una realidad, pero cada vez están más cerca.

Aunque habrá que esperar un poco… y no todo son ventajas.

Según Dimitra Simeonidou, profesor de redes de alto rendimiento en la Universidad de Bristol, Reino Unido, es posible que mucha gente no se lo pueda permitir.

Eso significa que algunas compañías tardarán en invertir en nuevas aplicaciones o, simplemente, cobrarán más por acceder a contenido 5G (y por hacer llamadas holográficas).

“Incluso aunque el 5G llegara en 2019, no creo que tengamos estos servicios realmente en nuestros teléfonos hasta 2021”, explica la académica.

bbc.com