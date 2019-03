Conato de bronca en Jiquipilco por elección de delegados

Habitantes de la comunidad de San Bartolo Tepexpan, en Jiquipilco, realizaron algunos destrozos afuera del edificio del ayuntamiento del municipio, para exigir que de nuevo se lleven las elecciones para delegado, ya que supuestamente hubo fraude el pasado domingo.

Desde muy temprano del día jueves, los inconformes comenzaron a arribar para exigirle a la alcaldesa Marisol González que cumpliera su promesa de nuevas elecciones, después de que las elecciones fueran presuntamente manipuladas para que ganara su incondicional.

Conforme pasó el tiempo y no obtuvieron respuesta por parte de la presidenta municipal, los quejosos arremetieron contra el edificio y amenazaron con quemarlo.

Por tal situación, fue necesaria la presencia de elementos de la policía municipal quienes se apostaron a la entrada del edificio.

Los manifestantes incendiaron algunas mamparas las cuales serían utilizadas para la Feria del Pulque.

Exigieron la presencia de la alcaldesa para que diera solución al problema cosa que no sucedió, por lo que los ánimos subieron de tono y arremetieron contra un cajero automático de Banorte el cual destrozaron.

Por la tarde, una comitiva fue recibida y supuestamente no se llegó a ningún acuerdo por lo que estos se retiraron con la amenaza de boicotear la feria anteriormente mencionadas, que se llevará a cabo el próximo sábado de 17 de este mes.

ADRIÁN HERNÁNDEZ