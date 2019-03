Continúa crisis en estancias infantiles, buscan respaldo de Congreso local

En la Incertidumbre, el miedo, la preocupación, pero también con el coraje, es como se encuentran miles de encargadas y responsables de estancias infantiles del Estado de México, ante el anuncio del gobierno de la República de mantener el recorte por poco más de dos mil millones de pesos al programa federal de estos espacios.

Este martes representantes de más de mil estancias de la entidad se congregaron en Toluca para exponer a los diputados de la cámara local el impacto que tendrá en la vida de miles de niños el tentativo cierre de los espacios, afirman que no hay garantía de que este apoyo directo a los padres llegué para el pago de este servicio.

“Tenemos papás que a lo mejor van a preferir llevarse eso a la canasta básica de su casa, a nosotros no nos dice que ese recurso será para que lleven el niño y van a pagar eso ahora todo es incierto”, dice Elisa Rojas, responsable de una estancia.

Cuestionaron que detrás de cada cierre, no solo se quedan los niños sin un lugar sano donde pueden estar mientras sus padres trabajan, sino maestras,cocineras y trabajadores que se quedarán sin una fuente de empleo por la cual lucharon casi por 10 años.

“Este programa es muy noble porque crea fuentes de trabajo en varios lados, pero sobre todo la importancia del empoderamiento de las mujeres ha beneficiado a nivel nacional, no nada más a nivel estatal… viene a ser un golpe muy duro para los niños que ahí habitan y necesitan de este servicio”, expresó Sandra Ortiz, encargada de estancia infantil.

Las afectadas, provenientes de municipios de los valles de Toluca y de México, demandaron al gobierno federal que sancione a quienes hayan incurrido en malos manejos pero que no castigue a todos los espacios por igual, afirmaron que el presupuesto general que recibían por los niños era distribuido en toda su matrícula para apoyar aquellos padres de bajos recursos que en muchas de las ocasiones no pagaban la cuota completa.

“Por eso se cobraba una cuota de responsabilidad, una parte la aportaba el Gobierno y otra los papitos, con eso atendíamos todos los gastos, no me dejarán mentir, sabemos que algunos padres no tienen o no pueden simplemente no les cobrábamos, no nos interesaba teníamos el subsidio de todos”, dijo Martha Jiménez, encargada de Estancia infantil

Denunciaron que desde el mes de enero dejaron de recibir todo tipo de apoyo por lo que muchas ya han cerrado sus puertas o están en camino de hacerlo.

En el Estado de México se contabilizan al menos mil 200 estancias infantiles que brindan servicio.

Eleazar Barajas