Continúan protestas contra corrida de toros en Toluca, buscan que se prohiban

Por segundo día consecutivo, organizaciones protectoras de animales salieron a las calles de Toluca para manifestarse en contra de la corrida de toros que se realizará este 18 de marzo en la Villa Charra de la capital mexiquense, los inconformes demandaron al edil Juan Rodolfo Sánchez que cumpla los compromisos firmados durante su campaña en materia de bienestar animal.

Las cinco fundaciones encabezadas por Guerreros Caninos, Salvando Patitas, Adopciones Caninas, Salva una vida, Dejando huella, Fundación Amigos peludos y Construyendo Almas salieron una vez más desde el Monumento Centenario en paseo Colón, calificaron la autorización del municipio como un retroceso luego de que el pasado trienio se cancelaron estos encuentros en el municipio.

“Estamos completamente defraudados de nuestro presidente municipal… yo ahorita en lo personal, yo lo digo, voté por él… lo único que pedimos que nos cumpla sus palabras, es un vil retroceso esto no es cultura no es arte, es tortura”, mencionó Tere Roldán de Guerreros Caninos.

“Con todo respeto para las autoridades correspondientes específicamente para el licenciado Juan Rodolfo Sánchez, muchas personas entre ellas yo que le di mi voto esperanzado en un cambio total con referencia al trato hacia los animales, no nada más para perros y gatos sino para todos queremos una sociedad diferente”, dijo Carlos Valdez, presidente Adopciones Caninas, salva una vida.

Reconocieron la dificultad para que el ayuntamiento dé un paso al frente y cancele el evento, al ser la instancia que de origen los otorgó por lo que llaman a las familias a ser las que muestren madurez y respeto a la vida no asistiendo al encuentro.

“Me gustaría hacer un llamado en general a las familias de que hagan conciencia de que este tipo de eventos no pertenece a ninguna de nuestras tradiciones mexicanas es una tradición española, nosotros no somos españoles, no lo consideramos una tradición no lo práctica la mayoría”, dijo Mayte Castelán, de Dejando Huella Toluca

Las organizaciones descartaron llevar a cabo manifestaciones el día de la corrida de toros en la Villa Charra, sostuvieron que no quieren llamar a la violencia o en la confrontación sino al respeto a la vida. Adelantaron buscarán una reforma en materia legal para que se prohíba de fondo este encuentro y los próximos que se proyecten.

Del mismo modo, indicaron que van a trabajar en conjunto varias organizaciones protectoras de animales para llegarle al tema de la legislación, la cual, dicen, se quedó en un paréntesis donde se decía que los animales van a ser tratados como seres vivos sintientes, no humanos.

Eleazar Barajas