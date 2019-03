Corredor invidente termina los 21k de NY con ayuda de perros guía

El corredor invidente, Thomas Panek, marcó un hito en el Medio Maratón de Nueva York al terminar dicha competencia de la mano de tres perros guías.

Waffle, Westley y Gus, son los nombres de los tres cuadrúpedos labradores que ayudaron al atleta de 48 años a terminar los 21 kilómetros de la ciudad estadounidense en un tiempo de 2 horas y 21 minutos.

Gus took on Times Square like a pro during his leg of the #UnitedNYCHalf with our president & CEO, Thomas Panek.

Now retired, Gus will live with Thomas & family #GoodBoyGus!

Support our mission to provide exceptional guide dogs at no cost: https://t.co/pG1OTq4gyw

📷: Tim Gorbold pic.twitter.com/AxBEOLaDD8

— Guiding Eyes (@GuidingEyes) March 18, 2019