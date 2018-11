Corte de agua inició desde martes en Toluca; Sin incidentes graves

El corte de agua programado por las obras de reparación del Sistema Cutzamala se dio antes al corte oficial, que inició el 31 de octubre, así lo denuncian vecinos de la colonia Sánchez, San Miguel Apinahuizco y los barrios de la Retama, y el Cóporo, al afirmar que en las zonas altas del municipio desde el martes 30 no tuvieron agua y por las noches cayó a cuenta gotas.



A decir de los vecinos esto se ha convertido en algo común durante los trabajos de mantenimiento al Sistema Cutzamala por lo que para ellos el corte es mucho más acentuado.



Ante ello las familias han ideado estrategias, y planes de acción para enfrentar la falta de agua por lo que aquellos que tienen posibilidad económica suman en sus azoteas de uno o hasta tres tinacos.



“Tuvimos que hacer la inversión, en mi casa somos más de ocho integrantes, imagínese pasar sin agua más de una semana la verdad era un infierno, así que nos juntamos e hicimos la vaquita y solo así la vamos llevando porque aquí es normal la falta de agua”, dice Ángel García vecino del barrio del Cóporo



Sin embargo en esta zona habitacional hay familias numerosas y en la mayoría de los casos solo cuentan con un tinaco que surte a todos los miembros del núcleo social, ante ello la forma en que se han preparado para este periodo es el almacenamiento en cualquier recipiente pasando desde las clásicas cubetas, tinas y tambos;



“Juntamos agua en todo lo que podemos, cubetas, ollas, en lo que se pueda”, comenta Guadalupe Martínez, vecina de la colonia Unión.



La imagen de sus viviendas es de bodegas de agua en donde el uso inteligente de los baños es una regla severa que deben cumplir las familias, pues reconocen que a la par de almacenar deben ser cuidadosos en el uso del agua que tienen.



Destacan la disminución de las descargas en los sanitarios durante este periodo, suspenden la limpieza de hogares entiéndase fachadas y patios, a la par de los autos, además que el tiempo de un baño no debe llegar a los 10 minutos.



Medidas aunque severas, reconocen, les hacen valorar más el recurso. “En serio que solo así cuando uno pasa la escasez y no tiene uno ni para lavarse los dientes, en serio que la valora”, dice Rocío Monserrat, madre toluqueña del barrio de la Retama.

Eleazar Barajas