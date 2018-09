Crecerá necesidad de trasplantes; Clave, impulsar donación de órganos

La donación de órganos no es un tema que se deba tomar a la ligera toda vez que se irán necesitando cada vez más los trasplantes, ya que se estima que para el año 2050 los problemas de insuficiencia renal y la disfunción de un órgano, así como el cáncer, afectarán considerablemente a la población, rebasando la capacidad de respuesta actual en la materia.

La población mexicana tiene un promedio de vida estimado en más de 78 años por lo que se prevé que la estadística de enfermedades crónico-degenrativas aumente.

A decir de Jesús Ricardo Pérez Mendoza, director del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México, si bien la entidad es líder en materia de donación ya que se tuvo un incremento sustancioso en donaciones, se debe hacer mucha labor para incrementar el número de personas dispuestas a regalar sus órganos para dar o mejorar la calidad de vida de otro individuo.

Reconoció que la falta de información en relación al destino de los órganos es un reto a vencer en materia de donación, así como el miedo al tráfico de órganos, mismo que no ha sido detectado en la entidad.

“Esto es un proceso multidisciplinario con médicos que deben tener una preparación, un entrenamiento específico, para poder llevar a cabo la donación y trasplante”.

Actualmente, los trasplantes de córnea y de órganos como el riñón son los más comunes en los hospitales certificados en la materia, y en lo que va del año se han superado las 600 donaciones.

Además, el estado se encuentra dentro de los primeros tres lugares en la materia, a nivel nacional, pues de acuerdo con el Centro Nacional de Transplantes (Cenatra), la entidad registra una tasa promedio de 10 a 17 donadores por cada millón de habitantes.

Se dio a conocer que en el Estado de México se tiene una lista de espera de alrededor de mil personas, en especial para córnea, hígado y riñón, mientras que a nivel nacional la cifra asciende a 13 mil.

Cabe recordar que la donación de órganos se puede hacer por dos vías legales: expresa, que debe estar por escrito y podrá ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes; y tácita, que es cuando la persona no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de algún familiar.