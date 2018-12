Crisis en ISSEMyM por mal manejo y desviar recursos; Habrá nueva ley: MH

Veneranda Mendoza Herrera

El quebranto del ISSEMyM no tiene su origen en la Ley ni en su abrogación, sino en “el mal manejo de sus finanzas, su mala administración y la desviación de los recursos que deben utilizarse para atender los derechos de los trabajadores”, advirtió Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política.

El además coordinador del grupo parlamentario de Morena precisó que la abrogación de la Ley ISSEMyM tiene por objeto limpiar el escenario para crear una nueva ley –no para parchar la actual- que escuche a los afectados y pueda estar lista para ser votada en el siguiente periodo ordinario de sesiones.

Indicó que en su momento se pudo evitar el malestar de los derechohabientes si se les hubiera escuchado e informado, pero lamentó que, por el contrario, la reforma promulgada en agosto pasado fue conceptualizada con objetivos neoliberales y atentaba contra los derechos de los trabajadores, como lo prueban las leyes del IMSS e ISSSTE, que no han resuelto los problemas de estos organismos sino enriquecido más a unos cuantos.

Por separado, la presidenta de la Mesa Directiva, Azucena Cisneros, indicó que con la creación de una nueva Ley se busca facilitar la disponibilidad financiera de los recursos, para la otorgación de servicios médicos de calidad, y “no seguir sangrando a los trabajadores con sus aportaciones”.

La nueva legislación, anticipó, pretende encontrar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el proceso para fiscalizar de manera más efectiva los recursos del Instituto, acompañada por la imposición de sanciones que se califiquen como delitos graves para casos de corrupción y desvío de recursos públicos.

Precisó que con la abrogación de la Ley del 10 de agosto de este año, se mantiene en vigor la Ley ISSEMyM expedida el día 2 de enero del 2002, con las reformas aprobadas y publicadas el 19 de diciembre del 2012.

En tanto, Armando Bautista, coordinador del Partido del Trabajo (PT), aseguró que los únicos ganadores de la última reforma eran los dueños de las Afores que terminarían quitando 20 por ciento de los ahorros a los derechohabientes.

Miguel Sámano, coordinador de los diputados priistas, consideró que, por la relevancia del tema, no debió desahogarse de manera urgente, sino con base en el análisis en comisiones, de manera detallada y objetiva.

“No nos dejemos llevar por afirmaciones que buscan confundir a la opinión pública y engañar a los derechohabientes; la Ley ISSEMyM responde a la realidad actual con más derechohabientes por atender… respeta los derechos adquiridos por los servidores públicos activos y su esquema de pensiones… si no se realizan ajustes, para 2021 cada servidor público deberá aportar 20 por ciento de su salario en cuotas”, alertó.

Tanto Anuar Azar como Omar Ortega, coordinadores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), respectivamente, se pronunciaron en favor de revisar la propuesta con detenimiento y no por el aval de la abrogación fast-track.

Alberto Couttolenc, coordinador del Partido Verde (PVEM), confió en que la abrogación es un “poderoso mensaje de solidaridad y certeza de que los temas de mayor interés no serán omisos en esta Soberanía”.

“La Ley ISSEMyM está viciada de inicio, fue resultado de un acelerado proceso legislativo en aras de la inevitable renovación del Congreso con una composición distinta emanada de la elección del primero de julio; fue omisa con los afectados por su premura, le falta legitimidad”, añadió.