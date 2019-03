Crisis por agua en Zinacantepec por adeudo millonario con CFE continúa

Almacenar en tambos y cisternas, cargar por la mañana el líquido en cubetas, comprar garrafones para limpieza personal, y pipas aquellos que tienen negocio y dependen del recurso; son tan solo algunas de las medidas que han tenido que instrumentar vecinos del

municipio de Zinacantepec derivado de la escasez y disminución de la presión de agua que sufren desde inicio de semana.

De acuerdo con información del ayuntamiento de Zinacantepec un adeudo por 34 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad generó que el servicio de energía eléctrica fuera restringido afectando al pozo número tres que abastece hasta cinco barrios y colonias del centro de la localidad.

“En la noche tengo que apartar agüita y en el día tengo que jalar la manguera a veces me llega y a veces no, en la lavadora tengo que acarrear agua donde tengo una tinas porque no tengo cisterna”, comenta Matilde Gómez, vecina de Zinacantepec.

Denuncian que el agua llega en cantidades mínimas por las noches pero durante el día no cae, dicen, ni una gota de agua, por lo que llaman a la autoridad a que revise el estado de pagos de cada usuario al rechazar algún incumplimiento; de este tema los comerciantes son algunos de los sectores más afectados.

“Nosotros somos de San Cristóbal y estuvimos más de una semana sin agua, entonces tuvimos que recurrir a pipas o ahí con lo vecinos que tienen pozo para pedir agua… para lo básico que es el baño… ya la comida pues comprar garrafón en tienda pues si nos la vimos dura”, dice Israel Antolín, vecino de Zinacantepec

Del mismo modo, comerciantes, como David Evangelista, comentan que las escasez les está afectando, pues no tienen ni para hacer la limpieza, para lavar los trastes, para el sanitario.

Piden que se revisen los recibos, y que no se tendría que afectar a los que sí pagan pues no tienen la culpa del corte de la energía, toda vez que igual deben pagar por ambos servicios: el líquido y la energía eléctrica.

Según el reporte del municipio las zonas más afectadas son la comunidad de San Cristóbal Tecolit, San Matías Transfiguración, el Barrio del Calvario, el barrio de San Miguel, además de la Cabecera Municipal, mientras que continúan a la expectativa de alcanzar un acuerdo para que se reactive el servicio de electricidad.