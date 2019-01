Cruzan información en redes sociales para comprar gasolina

La falta de claridad sobre lo que va a suceder en torno al desabasto de gasolina ha llevado a los ciudadanos a organizarse a través de redes sociales y servicio de mensajería como Facebook y WhatsApp para saber dónde cargar gasolina y cuánto tiempo deberán invertir. A través de distintas páginas y grupos de WhatsApp, los automovilistas se reportan para conocer el nivel de la fila de espera, la hora de llegada de las pipas, así como cuándo el hidrocarburo se ha agotado; proceso que afirman ha sido la alternativa de solución que han encontrado ante la inoperancia de las autoridades como la Profeco.

“Yo me puse a buscar por Facebook, vi que habían compartido un enlace de un grupo de Whatsapp para estar dando reportes más fidedignos, el pulso real de lo que estaba sucediendo en las gasolineras, accedí con un código, estoy en dos grupos y ahí la gente lo que hace es decirte ‘acabo de llegar a la gasolinera tal, fila de un kilómetro, 100 autos,

acabo de preguntar todavía hay gasolina’ y creo que eso te va animando a saber a cuál ir”, comentaron..

“También lo que pasa es que te dice dónde hay pero no cuánta, entonces por eso nos organizamos mejor en grupos y así también no se crea un caos vial en una gasolinera en la que no hay servicio”.

Los ciudadanos así como las autoridades hicieron un llamado a no acaparar el combustible ya que muchos esperan hasta 6 horas en una gasolinera debido a que sus autos ya no encienden por falta de hidrocarburos.