Cuando diputados aprueben, estacionamiento gratis y VIP a discapacitados

Una vez que sea ratificada por el pleno, las personas con discapacidad dispondrán, de manera gratuita, de espacios reservados y preferentes en todos los estacionamientos del Estado de México, mientras los establecimientos que no respeten esta disposición serán sancionados con entre 40 y 50 unidades de medida y actualización (UMA).



La determinación fue avalada por unanimidad de las comisiones unidas de Comunicaciones y Transportes y para la Atención de Grupo Vulnerables de la Legislatura local, a propuesta del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).



El dictamen prohíbe que automóviles que no estén debidamente acreditados con el distintivo oficial utilicen esos lugares, y obliga a que todos los estacionamientos de la entidad destinen al menos dos cajones gratuitos por cada 30 al uso exclusivo de las personas con discapacidad.



Las multas irán de 40 a 50 veces el valor diario de la UMA para quien haga uso indebido de estacionamientos para personas con discapacidad, al igual que para el concesionario que no respete la gratuidad del servicio para los vehículos que porten las calcomanías oficiales.



El Instituto Mexiquense para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad tendrá la obligación de vigilar que estos espacios existan y sean utilizados correctamente.



Alberto Couttolenc, coordinador del PVEM, confió en que la reforma es un “paso inmenso” a favor de las personas con discapacidad.



Aunque la priísta Lilia Urbina aseguró que su bancada está comprometida con la inclusión de todos los grupos vulnerables y la construcción de un Estado de México con las mismas oportunidades para cada persona, consideró que la gratuidad del servicio vulnera el artículo quinto constitucional y la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la libertad de comercio, pero esta observación, planteada a manera de reserva, fue desechada por mayoría de votos.



La perredista Araceli Casasola apoyó la reserva priista, pero también destacó que el Estado de México es el que concentra el mayor número de personas con discapacidad en el país (240 mil 498, según INEGI).



La pesedista Rosa María Pineda y el petista Javier González Zepeda se pronunciaron por impulsar más iniciativas que beneficien a este sector y fomenten una cultura de respeto e inclusión.



La iniciativa incluye modificaciones a la Ley para la Protección, Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Estado de México y al Código Administrativo, y se espera su ratificación en el pleno durante la siguiente sesión plenaria.